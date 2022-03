स्व सहायता समूह की महिलाओं ने लगाया धोखाधड़ी कर राशि गबन करने का आरोप

रानीदुर्गावती आजीविका स्वसहायता समूह सलैया ने प्रबंधक एवं सहायक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी करने एवं स्व सहायता समूह की राशि गबन करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर को सौंपे शिकायत आवेदन में समूह की महिला सरस्वती, कला, फुलवंती ने आरोप लगाया कि प्रबंधक पार्वती विश्वकर्मा एवं उनके साथ सहायक कर्मचारी पूर्णिमा साहू ने समूह की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर राशि का गबन किया।

बैतूल। रानीदुर्गावती आजीविका स्वसहायता समूह सलैया ने प्रबंधक एवं सहायक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी करने एवं स्व सहायता समूह की राशि गबन करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर को सौंपे शिकायत आवेदन में समूह की महिला सरस्वती, कला, फुलवंती ने आरोप लगाया कि प्रबंधक पार्वती विश्वकर्मा एवं उनके साथ सहायक कर्मचारी पूर्णिमा साहू ने समूह की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर राशि का गबन किया। आवेदक महिलाएं रानीदुर्गावती आजीविका स्वसहायता समूह सलैया की सदस्य है जो धान उपार्जन केन्द्र सलैया में काम करती है। अनावेदिका पार्वती विश्वकर्मा द्वारा आवेदिकागणों के साथ अभ्रद व्यवहार कर प्रताडि़त करना एवं अपनी मनमानी कर आवेदिकागणों को परेशान करने की नियत रखना जिसके चलते धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आवेदिकागणों को प्रति क्विंटल 31 रूपए के हिसाब से समूह राशि प्राप्त होना था, बीस हजार क्विटंल धान खरीदी का हिसाब आवेदिकागणों को नहीं बताया और अपनी मर्जी से समूह का पैसा निकाल लिया गया। इसकी जानकारी समूह की महिलाओं को नहीं है। समूह प्रबंधक कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, कहती है कि समूह के खाते में कोई पैसा नहीं है जबकि जब भी कोई काम होता है तो समूह के सदस्यों को उक्त कार्य की जानकारी पूर्व से दी जाती है परन्तु प्रबंधक एवं सहायक ने ऐसा नहीं किया बल्कि मनमाने ढंग से पैसा खर्च हो गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि प्रबंधक एवं सहायक समूह की महिलाओं को कोई लेखा जोखा भी नहीं बता रही है। शिकायतकर्ता महिलाओं ने अनावेदिकागणों के विरूद्ध उचित कार्यवाही कर समूह का पैसा सम्पूर्ण दस्तावेज सहित दिलाए जाने की मांग की है।

श्रमिक कार्ड बनाने के नाम आदिवासी महिला का अकाउंट हुआ खाली,14 हजार गायब

फोटो १५ कैप्शन खेड़ी। पीडि़त आदिवासी महिला।

खेड़ीसावलीगढ़। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आदिवासी अपने भोलेपन के कारण लूट रहे है। कभी बैंक खाता खोलने के नाम तो, कभी श्रम कार्ड बनाने के नाम। वाक्या भैंसदेही विकासखंड की ग्राम पंचायत केरपानी के दादुढाना गांव का है। ग्राम की गरीब महिला रामकला धुर्वे ने अपने पति के उपचार के लिए मेहनत कर 14 हजार बैंक में जमा किए, लेकिन एक सप्ताह पूर्व गांव में श्रम कार्ड बनाने आए एक अज्ञात ठगराज ने उस गरीब महिला के अकाउंट से 14 हजार की ठगी कर ली। महिला रामकला धुर्वे ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने घर में आकर पहले आधार मांगा और थम मशीन पर अंगूठा लगवाया और कहा की दो दिन में तुम्हारा श्रम कार्ड घर पर ही बनाकर ला देंगे। एक अन्य महिला जाग्रति बाई का कहना है कि हमारे घर भी दो लोग आए थे कह रहे थे एसबीआई से हम आए है। 600 रुपए जमा कर दो आपको एक लाख महीने भर में खाते में दिए जाएंगे। कोई दर्जन भर लोगों के खाते खोलकर वह चंपत हो गए। ऐसी ठगी का शिकार हो रही महिलाओं ने जिला कलेक्टर बैतूल से उचित कार्यवाही की मांग की है।

Complaint to collector, demand to get back the group's money