सर्वर डाउन: अंतिम दिन टैक्स जमा नहीं कर पाए, अब लेगी पेनाल्टी

बैतूल। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम दिन गुरुवार को नगरपालिका की राजस्व शाखा में टैक्स जमा करने वालों की भीड़ सुबह से उमड़ पड़ी थी, लेकिन एनआईसी का सर्वर डाउन होने के कारण कई उपभोक्ताओं का टैक्स जमा नहीं हो सका और उन्हें बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। इससे जहां नगरपालिका को भी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं अब उपभोक्ताओं को सरचार्ज की पेनाल्टी के साथ टैक्स जमा करना पड़ेगा। सर्वर डाउन होने के कारण टैक्स में सरचार्ज की छूट को लेकर फिलहाल नगरीय प्रशासन द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इस साल मार्च माह में नगरपालिका द्वारा २.३५ करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूल किए गए हैं। जो पूरे वित्तीय वर्ष की सर्वाधिक राशि बताई जाती है।

सर्वर डाउन होने से दोपहर में पसरा सन्नाटा

अंतिम दिन टैक्स जमा करने के लिए नगरपालिका में सुबह से लोगों की भीड़ लगाना शुरू हो गई थी, लेकिन दोपहर में भीड़ पूरी तरह से छट गई। कारण एनआईसी सर्वर के डाउन होने के कारण नगरपालिका का साफ्टवेयर चल ही नहीं पाया। जिसके कारण वसूली का काम नहीं हो सका। चूंकि नगरपालिका में राजस्व वसूली संबंधी सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं इसलिए मेन्युअली वसूली नहीं की जा सकती थी। जिसके कारण कई लोगों को बगैर टैक्स जमा किए ही बैरंग वापस लौटना पड़ा। अब लोगों को टैक्स जमा करने पर पेनाल्टी भी देना होगी।

फरवरी तक २.२६ करोड़ टैक्स वसूला

नगरपालिका द्वारा वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में फरवरी माह तक कुल २ करोड़ २६ लाख ८४ हजार ११६ रुपए का टैक्स वसूला जा चुका है। वहीं १ मार्च से २८ मार्च तक कुल २.२५ करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वूसला गया। इस प्रकार अभी तक कुल पांच करोड़ के लगभग टैक्स नगरपालिका द्वारा वसूल किया जा चुका हैं। हालांकि टैक्स की यह राशि पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल ७२.४४ प्रतिशत टैक्स वसूली की गई थी। सर्वर डाउन होने के कारण इस साल अंतिम सप्ताह में तीन से चार दिन वसूली प्रभावित हुई है।

पिछले साल ५.४५ करोड़ टैक्स वसूला गया

नगरपालिका द्वारा पिछले साल कुल ५ करोड़ ४५ लाख ७५ हजार ५३७ रुपए का टैक्स वसूला गया था। जो कुल वसूली का ७२.४४ प्रतिशत था। इस साल पिछले साल के मुकाबले टैक्स वसूली थोड़ी कम रही है। इसका कारण बताया जा रहा है कि वर्ष २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ में कोरोना संक्रमण काल के चलते लोगों द्वारा टैक्स जमा नहीं किया गया था। वर्ष २०२१-२२ में कोरोना से राहत मिलने के बाद सरचार्ज माफ होने पर लोग टैक्स जमा करने पहुंचे। चूंकि दो सालों का टैक्स बकाया था इसलिए जो टैक्स पिछले साल वसूला गया उसमें नगरपालिका को अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई।

एलाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं जागे लोग

नगरपालिका की माने तो अंतिम दिन ही लोग टैक्स जमा करने के लिए नगरपालिका पहुंचते हैं। जबकि समय पर टैक्स जमा किए जाने को लेकर नगरपालिका पिछले दो-तीन महीनों से वार्डों में एलाउंसमेंट करा रही थी। नगरपालिका द्वारा वार्डों में शिविरों का आयोजन भी किया गया, लेकिन लोग टैक्स जमा करने के लिए सामने नहीं आए। चूंकि प्रदेश भर का एक ही सर्वर है इसलिए अंतिम दिन प्रदेश भर में आनलाइन टैक्स जमा करने का काम होता है। जिसके कारण सर्वर पर अत्याधिक बोझ बढऩे के कारण वह डाउन हो जाता है।यही वजह रही कि अंतिम दिन नगरपालिका में टैक्स जमा करने के लिए भीड़ उमडऩे के कारण सर्वर डाउन हो गया। जिसके कारण आखिर में पहुंचे लोग टैक्स जमा करने से वंचित हो गए।

इनका कहना

- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले से शहरवासियों से टैक्स जमा करने की अपील की जा रही थी, लेकिन लोग अंतिम दिन टैक्स जमा करने के लिए पहुंचे। सर्वर डाउन होने के कारण साइट नहीं खुल सकी जिसके कारण टैक्स जमा नहीं हो सका। अब सरचार्ज के साथ ही टैक्स जमा होगा। शासन से सरचार्ज में छूट के कोई आदेश अभी नहीं आए हैं।

- अक्षत बुंदेला, सीएमओ नगरपालिका बैतूल।

