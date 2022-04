आग में जिंदा जल गए सात मवेशी,सात गंभीर

बडोरा में किसान के खेत के कोठे में लगी आग।

आग में जिंदा मवेशी जल गए।



बैतूल। फोरलेन बडोरा के पास मंगलवार देर रात में एक कोठे में लगी आग में सात मवेशी जिंदा जल गए। मवेशियों की मौत हो गई। कोठे में मवेशी बंधे हुए थे। जिससे भाग नहीं पाए। वही सात मवेशी छूट गए। जिससे जलने से गंभीर हो गए। आग की घटना में किसान को लगभग चार लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। मौके पर पहुंचकर पशु चिकित्सकों ने घायल मवेशियों का इलाज किया। वही पूर्व विधायक ने मौके पर पहुंचकर किसान को शासन स्तर से मदद दिलाने का आश्वासन दिया है।

बैतूल नागपुर फोरलेन पर बडोरा के पास जिंदू धावले के खेत के कोठे में मंगलवार रात दो बजे के लगभग अज्ञात कारणों से आग लग गई। कोठे में १४ मवेशी बंधे हुए थे। १४ मवेशी आग में झुलस गए। खूटे से बंधे होने से छह मवेशी की मौके पर मौत हो गई। एक मवेशी की बाद में मौत हुई। वही सात मवेशी बुरी तरह जल गए। किसान बुधवार सुबह छह बजे खेत में पहुंचा तो यह मंजर देखकर दंग रह गया। खेत में कचरे में आग जल रही थी। मोटरपंप से आग बुझाई। पुलिस को इसकी सूचना दी। किसान धावले का कहना है कि वे शाम साढ़े छह बजे भैंस लगाकर घर चले गए थे और रात में कुम्हारिया गांव शादी में गए थे। रात एक बजे शादी से लौटे तब तक ठीक था। उसके बाद करीब दो बजे कोठे में आग लगी और इस आग में सात मवेशी जिंदा जल गए। तीन मवेशी दूध वाले थे। पशु चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल मवेशियों का इलाज किया है। मृत मवेशियों को खेत में जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर दफना दिया है।

पूर्व विधायक पहुंचे मौके पर

खेत के कोठे में आग लगने की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस आगजनी पर दुख व्यक्त किया और किसान को हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया है। पटवारी,पशु चिकित्सक की टीम को मौके पर बुलवाकर घटना की जांच करवाई।

मकान में लगी आग

बैतूल। आठनेर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बाकुड़ निवासी सोनू के मकान में मंगलवार रात आग लग गई। आग से अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से जैसे-तैसे आग पर काबू किया गया। आग में मकान में रखा गृहस्थी का सामान जल गया।

