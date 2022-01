पढ़े, प्रायवेट स्कूलों की तर्ज पर जिले में शुरू होंगे सात सीएम राइज स्कूल

प्रायवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का संचालन किए जाने के लिए सीएम राइज योजना के तहत प्रथम चरण में जिले के सात स्कूलों का चयन कर लिया गया है। इन स्कूलों की शुरूआत नए शैक्षणिक सत्र से होगी। सीएम राइज स्कूल के पांच किमी के दायरे में आने वाले सभी स्कूल इसमें मर्ज होंगे।

बैतूल। प्रायवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का संचालन किए जाने के लिए सीएम राइज योजना के तहत प्रथम चरण में जिले के सात स्कूलों का चयन कर लिया गया है। इन स्कूलों की शुरूआत नए शैक्षणिक सत्र से होगी। सीएम राइज स्कूल के पांच किमी के दायरे में आने वाले सभी स्कूल इसमें मर्ज होंगे। स्कूलों की खासियत यह है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के साथ ही उन्हें स्कूल से घर और घर से स्कूल लाने ले जाने के लिए बस सेवा भी उपलब्ध होगी।

जिले के २४७ स्कूलों का योजना में चयन

जिले के २४७ स्कूलों का सीएम राइज योजना में चयन किया गया है, लेकिन प्रथम चरण में सिर्फ सात स्कूलों को ही शामिल किया गया है। जो नवीन शैक्षणिक सत्र से जिले में प्रारंभ हो सकते हैं। जिन सात स्कूलों का चयन प्रथम चरण में किया गया है उनमें शिक्षा विभाग के तीन स्कूल शामिल हैं इनमें बैतूलबाजार, आमला और मुलताई विकासखंड के उत्कृष्ट स्कूल है। जबकि ट्रायवल विभाग के भीमपुर, भैंसदेही, शाहपुर और घोड़ाडोंगरी के स्कूलों को भी शामिल किया गया है।

आर्किटेक्ट की टीम कर चुकी सर्वे

जिन ब्लॉकों को स्कूलों में सीएम राइज स्कूल बनाया जाना है उनका कुछ दिनों पहले ही आर्किटेक्ट की टीम द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। टीम ने इन स्कूलों में बिल्डिंग की आवश्यकता, खेल मैदान, लायब्रेरी, लैब सुविधा सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा है। जमीन का सीमांकन के लिए भी लिखा गया है। जमीन का सीमांकन कराकर दस्तावेज स्कूलों को उपलब्ध कराएं जाएंगे ताकि भविष्य में यदि कोई विस्तार या बदलाव करना पड़े तो स्कूलों के पास सभी दस्तावेज उपलब्ध हो।

प्राचार्यों के हो चुके साक्षात्कार, शिक्षकों की भर्ती होना शेष

सीएम राइज स्कूलों के संचालन के लिए प्राचार्यो के साक्षात्कार भी किए जा चुके हैं। एक प्राचार्य ट्रेनिंग भी लेकर आ चुकी हैं। जबकि शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना अभी शेष है।इन स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए समय-समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल की खास बात यह है कि बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम राइज स्कूल कक्षा पहली से बारहवीं तक संचालित किए जाएंगे। वहीं छात्रों के निवास के लिए सौ सीटर छात्रावासों का निर्माण भी भीमपुर, शाहपुर एवं बैतूल ब्लॉक में किया गया है।

