कटर से काटी शर्ट,नहीं कटी बनियान,फर्जी लूट का खुलासा

एटीपी संचालक ने बनाई फर्जी लूट की कहानी

घर खर्च में राशि का उपयोग करता था एटीपी संचालक

पुलिस ने एटीपी संचालक से रुपए जब्त किए।

Published: May 27, 2022 09:35:12 pm



बैतूल। सारनी में एटीपी संचालक से लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। संचालक ने उपभोक्ताओं से वसूल की राशि बैंक में जमा करने के दौरान कम पडऩे पर लूट की फर्जी कहानी बनाई। जांच के दौरान संचालक ने पुलिस को कटर से शर्ट काटने के निशान बताए,लेकिन बनियान कटी नहीं होने से पुलिस को शक हुआ। एटीपी संचालक से पूछताछ की गई तो उसने पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी।

सारनी थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगव ने बताया राजेश खातरकर ने अपने साथ हुई लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को लूट की कहानी पर शंका हुई। जिस पर राजेश से पूछताछ की। राजेश ने बताया उसको कंपनी में केवल 8 हजार रुपए मिलते हैं। इसके एवज में उससे 12 घंटे काम लिया जाता है। घर खर्चा 8 हजार में नहीं चल पाता है। इससे हर दिन आने वाले बिजली के बिल में से कुछ पैसे निकालकर किराना व अन्य आवश्यक घरेलू सामान ले लेता था। 24 घंटे के अंदर बिजली बिल शाम 7 बजे तक जो एकत्रित होता था, उसका हिसाब निकाल लेता था और उसमें से कुछ पैसे अपने खर्च के लिए रख लेता था। दूसरे दिन 11 बजे तक जो पैसा एकत्रित होता था। उसमें से पहले दिन के पैसे में जो कमी रहती थी उसमें मिलाकर बैंक में जमा कर देता था। २४ मई को कुल बिजली बिल 81,265 जमा हुआ था, परंतु दूसरे दिन 11 बजे तक राजेश के पास केवल 61,265 रुपए ही जमा हो सके। २० हजार रुपए की कमी होने से आरोपी ने लूट की झूठी कहानी बनाई। अपनी शर्ट पर कटर से निशान बनाकर थाने रिपोर्ट करने आया। शर्ट तो कटर से कट गया लेकिन बनियान नहीं कटी। इससे पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने राजेश से पूछताछ की उसने पूरी कहानी बता दी। पुलिस ने राजेश के घर से ही राशि जब्त की है। राजेश ने २५ मई को दिन के समय अपने साथ ८१२६५ रुपए की लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

Shirt cut with cutter, vest not cut, exposed of fake loot