कोरोना से निपटने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी बनेगी रोढ़ा

जिला अस्पताल में कोरोना को लेकर हुई मॉकड्रिल।

सीएमएचओ ने कोरोना को लेकर अस्पताल में लिया व्यवस्थाओं का जायजा।

मॉकड्रिल के दौरान कोरोना संदिग्ध मरीज का इलाज किया।

सीएमएचओ ने बैलून अस्पताल का निरीक्षण किया।





Shortage of contract health workers to deal with Corona will become a,Shortage of contract health workers to deal with Corona will become a,Shortage of contract health workers to deal with Corona will become a