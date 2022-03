जल सहेजने श्रमदानियों ने बहाया पसीना, पहाड़ी पर खोदी खंतियां

छह वर्ष से चल रहा अभियान।







बैतूल। विश्व जल दिवस पर गंगावतरण अभियान के श्रमदानियों ने बैतूल की सोनाघाटी पर वर्षाजल संरक्षण के लिए जल संरचनाओं का निर्माण किया। श्रमदानी पिछले छ: वर्ष से इस पहाड़ी पर पुन: हरियाली लाने के लिए वर्षाजल का संरक्षण व पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। प्रति रविवार यहां श्रमदान के माध्यम से खंतियां बनाई जाती है। कोरोना और लॉकडाउन के समय भी श्रमदानियों ने जलसंरचनाएँ बनाई। विश्व जल दिवस पर गंगावतरण अभियान के संयोजक मोहन नागर, आशीष अलोने, एडवोकेट अभय श्रीवास्तव, भारत भारती के प्रधानाचार्य राजेश पाटिल, आइटीआइ के प्राचार्य विकास विश्वास, अधीक्षक जितेंद्र तिवारी आदि सहित बैतूल नगर व ग्रामीण क्षेत्र के श्रमदानियों ने प्रात: 6 से 8 बजे तक चले श्रमदान में सहभागिता की। छ: वर्ष से चल रहा अभियान। अभियान के तहत सोनाघाटी में खंतियां खोदी गई।

ंवह दिन दूर नहीं जब मेडिकल पर मिलेगा पानी

विश्व जल संरक्षण दिवस पर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ पंकज डोंगरे ने जन जागरुकता के तहत अपील करते हुए कहा कि जल ही जीवन है। जल है तो कल है, ये बाते सुनने की नहीं है, बल्कि चिंतन किए जाने की भी है। क्योंकि वर्तमान में जल स्तर में गिरावट एक गंभीर समस्या है जो दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रही है। उन्होंने कहा कि हम हमारी सुविधा की दृष्टि से जल का अनावश्यक दोहन कर रहे हैं। संरक्षण की दिशा में कार्य नहीं कर रहे परिणाम सामने है। अगर इसी प्रकार मनमर्जी से जल दोहन होते रहा तो वह दिन दूर नही जब डॉक्टर इलाज में पानी लिखेंगे और पानी मेडिकल स्टोर पर मिलेगा। जल सरंक्षण की दिशा में कार्य करे।

Shramdanis shed sweat to save water, dug trenches on the hill