मां की गोद में हुई बेटे की मौत,इलाज के लिए जा रहे थे चेन्नई

पांच वर्ष के बेटे को था ब्रेन ट्यूमर।

लोगों ने की मदद।

फोटो। टे्रन में बच्चे की मौत हो गई।



आमला। एक पांच वर्षीय बेटे की मां की ही गोद में मौत हो गई। मां अपने बेटे को टे्रन से जेठ के साथ इलाज के लिए चेन्नई जा रही थी।

बेटे का शव आमला स्टेशन पर ही उतारा गया। आमला में पीएम कराया गया है। पिता के आने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीडि़त परिवार की स्टेशन मास्टर और अन्य लोगों ने मदद की।

पटना बिहार नालंदा निवासी मनीष कुमार अपने भतीजे पांच वर्षीय रितेश को उसकी मां के साथ इलाज के लिए दानापुर एक्सप्रेस से चेन्नई लेकर जा रहे थे। रितेश की मौत बरसाली के आसपास गुुरुवार दोपहर एक बजे मां की गोद में ही गई। काफी देर तक वह नहीं उठा तो मां ने उसे जगाने का प्रयास किया। रितेश ने आंख नहीं खोली। ताऊ मनीष कुमार ने बच्चे को गोद में लिया तो देखा कि उसकी सांसें रुक गई थी। बच्चे की मौत होते मां रोने लगी। बोगी में बैठे यात्रियों ने टीसी को सूचना दी। बच्चे की मां और ताऊ को आमला रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। स्टेशन पर टासी ने मां से जानकारी ली। जिस पर उन्होंने पूरी घटना बताई। मनीष कुमार ने बताया बच्चे को काफी दिनों से ब्रेन ट्यूमर था। उसे इलाज के लिए चेन्नई लेकर जा रहे थे। बच्चे की मौत हो गई। मनीष ने बताया उनके पास टिकट भी नहीं है।

लोगों ने की पीडि़त की मदद

टीसी पवन मिश्रा ने स्टेशन प्रबंधक वीके पॉलीवाल को सूचना दी। पॉलीवाल ने कुछ समाजसेवियों को इस संबंध में बताया। सुमित महतकर,कमल डांगे व जीआरपी ने स्टेशन पहुंचकर परिवार के लोगों की मदद की। बच्चे के शव का पीएम करवाया गया है। पीडि़तों के रुकने और भोजन की व्यवस्था की गई। बच्चे के पिता के आने के बाद शुक्रवार अंतिम संस्कार किया जाएगा।

Son died in mother's lap, was going to Chennai for treatment