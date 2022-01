पढ़ें, एसटीआर के वनकर्मियों ने आदिवासी के साथ की मारपीट, एसपी से शिकायत

बैतूल जिले के आदिवासी ग्राम धपाड़ा में आदिवासी युवक के साथ एसटीआर के वनकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद इस मामले ने अब तूल पकडऩा शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पीडि़त युवक ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए मारपीट से आई चोटों के निशान का स्वास्थ्य परीक्षण करने की मांग की है।

बताया गया कि जिले की सीमा से सटे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों ने गुरुवार को धपाड़ा में आदिवासी राम गुलाब पिता खज्जू भलावी के घर में घुस कर मारपीट की थी और पीडि़त को ही चोपना थाने में बैठा दिया था। पीडि़त ने इस घटना की पीसीसीएफ समेत वन अधिकारियों से भी शिकायत की है। शुक्रवार को एसपी को सौंपे आवेदन में पीडि़त रामगुलाब ने बताया कि उनके दादा पिताजी एवं गांव के अन्य ग्रामवासी राजस्व भूमि खसरा नंबर 76/2 पर लगभग 40-50 वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे हैं। 20 जनवरी 2022 को वह अपने बच्चे आयुषी राखी तथा राजेश्वरी के साथ कृषि कार्य करने अपने खेत जा रहे थे। लगभग 11 बजे धासईमल बेरियर के पास सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बफर जोन के कर्मचारी राजकुमार कौरव ने रोक लिया और कहा कि तुम जिस जमीन पर खेती कर रहे हो वह बफर जोन की जमीन है, दोबारा उस जमीन पर मत जाना। वन कर्मी से आवेदक ने कहा कि मैंने कहा मेरे दादा के समय से हम वह जमीन पर खेती करते आ रहे हैं आगे भी करेंगे ऐसा कहते ही वन कर्मी ने मारपीट शुरू कर दी। वन कर्मी कौरव के साथ 15-20 वन कर्मियों ने देखते हुए लाठियों से मारपीट की। महिला के साथ भी वन कर्मियों ने अभद्रता की। पीडि़त का कहना है कि मारपीट से उनके बाएं हाथ में कोहनी, कमर में गंभीर चोट आई है।

Complaints have also been made to forest officials including PCCF