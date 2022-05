पिस्टल की अजीब टेस्टिंग खुद को मारी गोली, दुश्मन को फंसाया

१० से १२ वें बार में चली गोली,सीने पर लगी।

पिस्टल से कर रहा था टाइम पास

पुराने दुश्मन के खिलाफ घायल ने दर्ज कराई थी फर्जी रिपोर्ट।

घायल अरुण ने बताई पूरी कहानी।

Updated: May 28, 2022 09:36:07 pm



बैतूल। सारनी नगर निवासी एक युवक भोजन करने के बाद अपनी पुरानी पिस्टल से टाइम पास कर रहा था। इस दौरान युवक ने कई फायर किए,लेकिन गोली नहीं चली। युवक को लगा कि पिस्टल खराब हो गई है और फिर अपने ही शरीर पिस्टल लगाकर फायर करने लगा। दस से बारहवें बार में अचानक गोली चल गई और सीने में लगी। इससे वह घायल हो गया। गोली चलने पर अपने ही पुराने दुश्मन के नाम से फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा दी। सारनी पुलिस ने २६ मई की रात सारनी में हुई गोली मारकर युवक को घायल करने की घटना का खुलासा किया है।

सारनी थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने बताया फरियादी अरुण कुरारिया से गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि 25-26 मई कि रात्रि वह खाना खा कर अपनी गाड़ी से मालवीय लॉन के पास पहुंचा, जहां उसके पास दो-तीन माह पूर्व में खरीदी हुई 2.2 रिवॉल्वर थी। टाइम पास के चलते रिवॉल्वर को चलाने का प्रयास किया,लेकिन पिस्टल नहीं चली। तब अरुण ने उसी पिस्टल से 10-12 बार अपने ही शरीर सिर, हाथ,पैर पर चलाने का प्रयास किया,लेकिन गोली नहीं चली। अरुण को लगा कि पिस्टल खराब हैं। अरुण ने फिर एक बार प्रयास किया और सीने पर पिस्टल लगाकर गोली चलाई तो गोली चल गई। गोली लगने के बाद खून निकलने लगा तो अरुण घबरा गया। अरुण ने पुलिस को बताया डॉक्टर के पास इलाज करने जाने पर पूछताछ होगी। इसलिए उसने आनन - फानन में उसके पूर्व के दुशमन दिलीप गुलबाके के नाम से रिपोर्ट लिखा दी। इससे कि बेहतर इलाज हो सके। अरुण और दिलीप के बीच पुराना विवाद चल रहा था। दिलीप ने अरुण की पहले झूठी रिपोर्ट लिखाई थी।

दिलीप भोपाल के अस्पताल में था भर्ती

पुलिस ने मामले की जांच की और परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि जिस व्यक्ति का नाम गोली चलाने को लेकर लिया जा रहा है वह भोपाल में अपना इलाज किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने भोपाल से दिलीप के सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं। फुटेज में दिलीप अस्पताल में ही नजर आ रहा रहा है और वह अपनी मानसिक बीमारी के इलाज के लिए २१ मई से भर्ती है। पुलिस न घटना स्थल का फिर निरीक्षण किया।

पुलिस ने दर्ज किया हत्या के प्रयास का केस

पुलिस ने बताया कि कैलाश नगर निवासी अरुण कुरारिया ने २६ मई को रिपोर्ट की थी। अरुण ने बताया था कि उसके मोहल्ले में रहने वाले दिलीप गुलबाके ने उसके पास आकर कहा तू यहां खड़ा क्यों हैं। यह कह कर पिस्टल से गोली मार दी। रिपोर्ट पर धारा 307 के तहत केस दर्ज कर जांच में लिया था।

Strange testing of pistol shot himself, implicated the enemy