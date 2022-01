छात्रों को स्कूल में नहीं अब केंद्रों पर लगाना होगा टीका

कोरोना महामारी से बचाव के लिए बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज स्कूलों में लगाया गया था, लेकिन एक फरवरी से बच्चों को वैक्सीन स्कूलों की जगह निकट के टीकाकरण केंद्रों पर लगाया जाएगा। साथ ही कोविड टीके का दूसरा डोज भी लगाना प्रारंभ किया जाएगा।

बैतूल। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज स्कूलों में लगाया गया था, लेकिन एक फरवरी से बच्चों को वैक्सीन स्कूलों की जगह निकट के टीकाकरण केंद्रों पर लगाया जाएगा। साथ ही कोविड टीके का दूसरा डोज भी लगाना प्रारंभ किया जाएगा। उल्लेखनीय हो कि कोरोना महामारी के चलते पॉजिटिव मरीजों की संख्या अचानक बढऩे के कारण शासन द्वारा स्कूलों को ३१ जनवरी तक बंद कर दिया गया था, लेकिन एक फरवरी से पुन: स्कूल आधी क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ अब वैक्सीनेशन का काम भी पुन: शुरू किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में एक फरवरी मंगलवार से 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक बालिकाओं को कोविड के टीके का दूसरा डोज लगाना प्रारंभ किया जाएगा। जिले के किशोर-किशोरी जिन्हें 3 जनवरी या उसके बाद में कोविड के टीके का पहला डोज लगा है वे 28 से 42 दिनों के अंदर निकट के टीकाकरण केन्द्र पर नि:शुल्क को-वैक्सीन का दूसरा डोज जरूर लगवायें। टीकाकरण केन्द्र में ही ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।बच्चों को हिदायत है कि वे खाली पेट टीकाकरण ना कराएं। बच्चे नाश्ता करके या कुछ खाकर ही टीका लगवाएं। आधार कार्ड के साथ-साथ किशोरों-किशोरियों के लिए स्कूल का पहचान पत्र भी पंजीकरण के लिए वैध रहेगा। किशोरी बालिकाएं महावारी के दौरान भी कोरोना का टीका लगवा सकती हैं। टीका बांह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाना है, इसलिये टीकाकरण हेतु सहज एवं आसान वस्त्रों में आने की सलाह दी जाती है। टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजेशन मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए. के. तिवारी ने जिले के 15 से 18 वर्ष के समस्त बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से उनके बच्चों को कोविड के टीके का दूसरा डोज लगवाकर भविष्य सुरक्षित कराने की अपील की है।

आज से खुलेंगे स्कूल, पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगी कक्षाएं

प्रदेश सरकार ने पिछले पंद्रह दिनों से बंद स्कूलों को एक फरवरी से खोले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कक्षा पहली से १२वीं तक की समस्त कक्षाएं विद्यार्थियों की ५० प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित की जाएगी। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में कक्षा ८वीं, १०वीं एवं १२वीं के शतप्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित होंगी। इसी के साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी पूर्ववत संचालित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने विद्यालयों वं छात्रावासों में कोविड १९ के प्रोटोकाल का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

Adolescent girls of 15 to 18 years will be given second dose of Kovid vaccine