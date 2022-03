शिक्षक कर रहे यह पुण्य का काम

घायल शिक्षिका की जान बचाने शिक्षक जुटा रहे राशि

एक लाख रुपए एकत्र कर परिजनों को सौंपी राशि।







बैतूल। दुर्घटना में घायल हुई शिक्षिका की जान बचाने शिक्षक teacher आगे आए हैं। शिक्षकों द्वारा शिक्षिका के इलाज के लिए राशि जुटाई जा रही है। एक लाख रुपए की राशि एकत्र कर परिजनों को सौंप दी है। राशि जुटाने शिक्षक सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और घर तक भी पहुंच रहे हैं। शिक्षकों ने राशि जमा करने का यह अभियान रोका नहीं हैं। अब संकुल स्तर पर बैठक के माध्यम से राशि जुटाई जाएगी।

एमएलबी स्कूल में कार्यरत उच्च माध्यमिक शिक्षिका teacher ममता यादव व उनका परिवार मैहर से आते समय विगत दिनों जबलपुर के पास सडक़ दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। शिक्षिका व उनके परिजनों का जबलपुर के अस्पताल के एक आइसीयू में इलाज चल रहा है। शिक्षिका जीवन-मृत्यु से संघर्ष करते हुए वह आर्थिक समस्या से गुजर रही हैं। ऐसी स्थिति में उपचार में कोई कमी न हो इसे देखते हुए एमएलबी स्कूल का स्टॉफ व आम अध्यापक शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया व शिक्षकों teacher से संपर्क कर एक लाख रूपए की राशि जमा कर उनके परिजन को भेंट की। एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य राकेश दीक्षित व एमएलबी स्कूल के प्राचार्य जीबी पाटनकर ने कहा कि और भी राशि एकत्रित की जा रही है। पैसों के कारण शिक्षिका को कोई परेशान नहीं होगी। शिक्षक मदनलाल डढोरे, विमलेश कमाविसदार, सुशील जैसवाल व शशिकला ब्राह्मणे ने बताया कि अन्य शिक्षक साथियों, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार सहयोग कर घायल यादव को आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। डढोरे ने शिक्षक साथी व्यापारीगण सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आकर घायल यादव व उनके परिजनों के लिए आर्थिक सहायता करने की अपील की है। डढोरे ने बताया शिक्षिका के खाते में पैसा हैं,लेकिन उनके घायल होने से निकल नहीं पा रहे हैं। इस संबंध में भी कलेक्टर से चर्चा की जाएगी।

