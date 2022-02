आपस में भिड़ें शिक्षक,जारी हुआ नोटिस

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हिंदी का पेपर

शिकायत करने पहुंचे छात्र।



बैतूल। उमावि खंडारा के शिक्षक आरएन झा और शिक्षिका कला सावरकर को परीक्षा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं। बोर्ड परीक्षा समय के बाद इन शिक्षकों द्वारा परीक्षा के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम एवं आइसोलेशन कक्ष की बैठक व्यवस्था को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित की गई थी। जिस पर जिला पंचायत अभिलाष मिश्र द्वारा कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

कक्षा बारहवी की ही परीक्षा मेंं शामिल होने वाले दो छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शनिवार हुआ हिंदी का पेपर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत की है।छात्रों ने कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया है। छात्रों शुभम बोरबार और आशीष अंबुलकर ने अपने आवेदन में बताया कि शनिवार को हिंदी का पेपर था। एक सादे कागज में प्रश्न लिखे हुए यह सुबह ही पेपर शुरू होने से पहले दो घंटे आ गया। छात्रों ने बताया परीक्षा मेंं पेपर देखा तो प्रश्न मिलते-जुलते हुए थे। छात्रों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग में हडक़ंप मच गया है। विभाग के अधिकारी पेपर का मिलान करने में लगे हुए हैं। डीइओ एलएल सुनारिया ने बताया कि वायरल प्रश्न और परीक्षा में आए प्रश्न पत्र का मिलान किया जा रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

५६२ परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

कक्षा 12 वी, हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा 2022, के अंतर्गत शनिवार जिले के 113 परीक्षा केंद्रों पर हिंदी विषय का प्रश्न पत्र संपन्न हुआ। इस प्रश्न पत्र अंतर्गत परीक्षा में कुल 16910 परीक्षार्थी सम्मिलित होने थे जिनमें से 562 परीक्षार्थियों के अनुपस्थित रहने से 16348 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई। 562 अनुपस्थित परीक्षार्थियों में से 349 परीक्षार्थी स्वाध्याई हैं। हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र पर अनुचित साधन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ।

Teachers clash with each other, notice issued