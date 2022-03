पढ़ें, पूर्व सैनिक के साथ तहसीलदार ने की मारपीट के विरोध में कलेक्टोरेट के सामने चक्काजाम

शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से खेती किए जाने की शिकायत करने तहसीलदार के पास पहुंचे एक पूर्व सैनिक के साथ तहसीलदार द्वारा अभद्रता कर गाली-गलौच किए जाने के मामले में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्टोरेट के सामने धरना देते हुए मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया।

बैतूल। शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से खेती किए जाने की शिकायत करने तहसीलदार के पास पहुंचे एक पूर्व सैनिक के साथ तहसीलदार द्वारा अभद्रता कर गाली-गलौच किए जाने के मामले में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्टोरेट के सामने धरना देते हुए मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली टीआई दलबल के साथ मौके पर पहुंची थी और ग्रामीणों को हटाने की कोशिश की गई लेकिन ग्रामीण अपनी जगह से नहीं हटे। बाद में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराकर तहसीलदार के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।

पूर्व सैनिक एवं अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष संजू यादव ने ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत कुटखेड़ी की शासकीय भूमि जिसका खसरा नंबर ७०, ७२ जो लगभग २२ एकड़ है, में विगत कई वर्षों अमूना यादव द्वारा अवैध तरीके से खेती की जा रही है। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा पूर्व में कई बार की गई। इस संबंध में २५ मार्च को मेरे द्वारा तहसीलदार वैधनाथ वासनिक के पास उपस्थित होकर कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई तो तहसीलदार वासनिक द्वारा मुझसे मारपीट, गाली गलौच कर अभद्रता की गई। मेरा मोबाइल छिनकर रख लिया गया और मुझे झूठे केस के आरोप में फसाने की कोशिश की गई। इसलिए आज हमारे द्वारा कलेक्टोरेट के समाने यह धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी मांग है कि मेरे शिकायत पर तत्काल तहसीलदार के विरूद्ध जांच कर दंडनीय कार्रवाई की जाए।

छोटे वाहनों में गोवंश की तस्करी के काम में जुटे तस्कर

शाहपुर। क्षेत्र में गोवंश को लेकर होने वाली तस्करी के मामले है कि थमने का नाम नहीं ले रहे है। यह तो पुलिस प्रशासन की सख्ती का नतीजा है कि समय समय पर होने वाली सख्ती के चलते उन्हे काबू करने के मामले भी रुटीन में सामने आ रहे है। देखा जाए तो नेशनल हाईवे सड़क बनने से महाराष्ट्र जाने के लिए सड़कों का नेटवर्क अच्छा होने के चलते यहा पर यातायात का दबाव बढ़ा है। यातायात के इसी दबाव में तस्करी से जुड़े हुए लोग नित नए तरीकों का इजाद करते हुए छोटे,बड़े वाहनों में गोवंश की तस्करी के काम में जुटे हुए है। पिछले दिनों में भी देखने में आया था कि दूध के टंैकर तथा अन्य बड़े ट्रकों में उपर कुछ अन्य सामान दिखाकर उसके अंदर गौवंश को ठूस-ठूस कर भर रखा था। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की ओर से की गई सख्ती का असर यह रहा कि काफी स्थानों पर गोवंश को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया गया।

