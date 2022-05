शहीद के जयकारों से गंूजा शहर,बेटी ने दी मुखाग्रि

सैनिक सम्मान के साथ हुई जवान की अंत्येष्टी।

शहीद जवान की अंतिम यात्रा निकाली गई।



आठनेर। लद्दाख बस हादसे में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर रविवार को गृह ग्राम पहुंचा। सैनिक सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार पारसडोह में किया गया है। शहीद जवान के सम्मान में बिसनूर और आठनेर में दुकानें बंद रही। अंतिम यात्रा में सेना के जवान,अधिकारी और जनप्रतिनिध सहित भारी संख्या में लोगों का सैलाब उमड़ा। बिसनूर गांव शहीद के जयकारों से गंूज उठा। जवान के पार्थिव शरीर को बेटी और भाई ने मुखाग्रि दी।

लद्दाख सडक़ हादसे में सेना के सात जवान शहीद हुए,इसमें जिले के ग्राम बिसनूर का गुरुदयाल साहू भी शहीद हुआ। जवान का पार्थिव शरीर रविवार को जवान के गृह ग्राम बिसनूर सुबह ११ बजे सेना के जवानों ने लाया। जवान का शव तिरंगे में लिपटा हुआ था। जवान के पार्थिव शरीर पहुंचने के पहले ही आसपास के गांव सहित गांव के लोग भारी संख्या में पहुंच गए थे। लोग मकानों की छत पर बैठकर शहीद जवान के पार्थिव शरीर की राह ताक रहे थे। सेना का वाहन में गांव में पहुंचते ही शहीद गुरुदयाल साहू के गगन भेदी नारे लगाए जाने लगे। वाहन से पार्थिव शरीर को उतारकार जवान के घर रखा गया। घर पर परिवार के लोग मौजूद थे। जवान की पत्नी ने जैसे से अपने पति के पार्थिव शरीर को देखा उससे लिपटकर रोने लगी। जवान की पत्नी मोना साहू इस दौरान बेहोश भी हो गई। बेटी वंशिका भी अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखकर रोने लगी। वही सैकड़ों की तादाद में उपस्थित लोगों की आंखे भी नम हो गई।

सेना के जवानों ने दिया गॉर्ड ऑफ ऑनर

गृह ग्राम से ही अंतिम यात्रा निकाली गई। शव को सेना के वाहन में रखा गया। इसके पीछे भारी भीड़ चल रही थी और देश भक्ति के गीत के साथ जवान गुरुदयाल के नाम से लोग नारे लगा रहे थे। जवान का पार्थिव शरीर टेमुरनी, ऐनखेड़ा, खापा, आठनरे गुजरमाल,ठानी और दनोरा होते हुए पारसडोह पहुंचा। यहां पर जवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। इससे पहले सेना के जवानों ने गॉर्ड ऑफर ऑनर दिया। पुष्प चक्र अर्पित किया। जवान का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान से किया गया है। जवान के ही भाई धनराज साहू ने मुखाग्रि दी।

पार्थिव शरीर पर की पुष्प वर्षा

शहीद जवान की अंतिम यात्रा के दर्शन के लिए गांव में जगह-जगह लोग खड़े हुए थे। लोगों ने जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पा वर्षा की और तिरंगा भी भेंट किया। बैतूल से भी सैनिक संघ के पदाधिकारी जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शहीद जवान के शोक में बिसनूर में दुकानें बंद रही। इधर आठनेर में भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी।

१९९९ में सेना में हुआ था भर्ती

आठनेर थाना क्षेत्र के ग्राम बिसनूर निवासी सूबेदार गुरुदयाल साहू 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजीमेंट में पोस्टेड थे। साहू ने 9 जुलाई 1999 को सेना ज्वाइन की थी। लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में शुक्रवार सुबह हादसे भारतीय सेना के 26 जवानों से भरी एक बस सडक़ से फिसलकर श्योक नदी में जा गिरी। इस घटना में 7 जवानों की जान चली गई है। घायल सैनिकों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हादसा बस पर से ड्राइवर के कंट्रोल खोने की वजह से हुआ।

