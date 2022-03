पढ़ें, सर्वेक्षण से पहले मैदानी तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे आयुक्त

स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले मैदानी तैयारियों का जायजा लेने के लिए रविवार शाम को नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव अचानक बैतूल पहुंच गए थे। उन्होंने रविवार देर शाम को ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण शुरू कर दिया था।

बैतूल। स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले मैदानी तैयारियों का जायजा लेने के लिए रविवार शाम को नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव अचानक बैतूल पहुंच गए थे। उन्होंने रविवार देर शाम को ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण शुरू कर दिया था। सोमवार सुबह वे नगरीय निकाय बैतूल, बैतूलबाजार और आठनेर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बैतूल बाजार नगरीय निकाय के भ्रमण के दौरान आयुक्त श्रीवास्तव ने बैतूलबाजार में चल रही 24 घंटे ७ दिन जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल प्रदाय व्यवस्था में कमियां पाए जाने पर आयुक्त ने एमपीयूडीसी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे योजना के क्रियान्वयन को लेकर हवां में बाते न करें। मैदानी स्तर पर काम करें। लोगों को पेयजल सप्लाई योजना के बारे में जागरूक करें ताकि योजना का सही तरीके से संचालन किया जा सके। आयुक्त श्रीवास्तव ने तीनों नगरीय निकायों का भ्रमण करने के पश्चात् निकायों द्वारा करवाए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्यों को बेहतर बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

आयुक्त ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था देखी

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज श्रीवास्तव ने सोमवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत जिले के नगरीय निकाय बैतूल द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ नगरपालिका बैतूल अक्षत बुंदेला सहित नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त श्रीवास्तव ने दीनदयाल रसोई का भी भ्रमण किया एवं यहां दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता परखी। इस दौरान उन्होंने भोजन करने वालों से भोजन के संबंध में जानकारी ली। इसके पश्चात् आयुक्त शहर के गणेश चौक पहुंचे एवं यहां वार्डवासियों से उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की जानकारी ली।निरीक्षण के दौरान आयुक्त श्रीवास्तव ने बैतूल नगरीय क्षेत्र में कबाड़ से जुगाड़ कर नगर पालिका की ब्रांड एंबेेसेडर नेहा गर्ग द्वारा बनाई गई आकर्षक कलाकृतियों- चिडिय़ा, हाथी, डॉल्फिन, शेर, ईगल सहित अन्य कलाकृतियों का अवलोकन किया एवं इस कार्य की सराहना की।

जल प्रदाय योजना के अधूरे काम पर जताई नाराजगी

बैतूल बाजार नगरीय निकाय के भ्रमण के दौरान आयुक्त श्रीवास्तव ने बैतूलबाजार में चल रही 24 घंटे 7 दिन जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण कर हितग्राहियों से चर्चा भी की। उन्होंने योजना के अधूरे काम को लेकर नाराजगी जताई और एमपीयूडीसी के अधिकारियों से कहा कि हवां में बातें न करें। जमीनी स्तर पर अधूरे पड़े शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाए। आयुक्त श्रीवास्तव ने तीनों नगरीय निकायों का भ्रमण करने के पश्चात् यहां निकायों द्वारा करवाए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्यों को बेहतर बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

Commissioner inspecting to take stock of the preparations for the survey