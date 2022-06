यमदूत से महिला यात्री की आरक्षकों ने खींच लाई जिंदगी

टे्रन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला यात्री,आरक्षकों ने बचाई जान

चलती टे्रन में चढ़ रही थी महिला।

पानी लेने स्टेशन पर थी उतरी।



बैतूल। प्लेटफॉर्म क्रमांक दो पर आरपीएफ के आरक्षकों ने एक महिला यात्री की जान बचाई है। महिला चलती टे्रन में चढ़ रही थी। इस दौरान टे्रन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। ड्यूटी पर तैनात आरक्षकों ने देखा तो दौैडक़र महिला के पास पहुंचे और उसे हटाया। इससे महिला की जान बच सकी। महिला टे्रन की चपेट में आती तो उसकी जान भी जा सकती थी।

बैतूल रेलवे स्टेशन से पाटलीपुत्र एक्सप्रेस टे्रन मंगलवार शाम पहुंची और ४.२२ बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक दो इटारसी की ओर रवाना हुई। इस दौरान एक महिला यात्री ने चलती टे्रन में चढऩे का प्रयास किया। इससे अचानक टे्रन के डिब्बे में पैर नहीं रखने वह प्लेटफॉर्म और टे्रन के बीच गिर गई। मौके पर ही लगभग ५० फीट दूर आरपीएफ के आरक्षक कपिल झरबड़े ने देखा तो तत्काल दौड़ लगा दी। उनके पीछे आरक्षक सुनील पासवान भी दौड़े। दोनों ने मिलकर तत्काल महिला को खींचा। गार्ड ने भी टे्रन को रोक ली थी। महिला को उसी टे्रन में बैठाकर रवाना किया। दरअसल महिला यात्री टे्रन से पानी लेने बैतूल स्टेशन पर उतरी थी। इस दौरान टे्रन चल पड़ी। आरपीएफ थाना प्रभारी केबी सिंग ने बताया आरक्षकों की तत्परता से एक महिला यात्री की जान बच सकी है। अवार्ड के लिए आरक्षकों के नाम भेजे गए हैं।

बेटा तू नहीं होता तो मेरी जान चली जाती

आरक्षक कपिल झरबड़े ने बताया महिला यात्री की उम्र लगभग ५५ वर्ष थी। महिला को जैसे ही नीचे गिरता देख तत्काल दौड़ लगा दी। कपिल ने बताया इतनी तेज दौड़ लगाई ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति आ गई। महिला को यात्री को हटाकर दूर किया। कपिल ने बताया टे्रन की स्पीड बढ़ते ही महिला इसकी चपेट में आने से मौत हो सकती थी। इस दौरान महिला यात्री ने कहा सच में बेटा आज तू नहीं तो मेरी जान चली जाती।





The constables of the female passenger brought life from the eunuch