पढ़ें, मालिकों की जान बचाने भालू से भिड़ गया कुत्ता

भैंसदेही। अपने मालिकों की जान बचाने के लिए एक कुत्ता भालू से भिड़ गया। एक ही परिवार के तीन लोगों को मामूली चोटें आई है। वहीं क्षेत्र की ही एक अन्य घटना में वृद्ध ने भालू से भिड़कर अपनी जान बचाई। सभी घायलों को वन कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बताया कि भालू अभी भी गांव के आसपास ही है। ग्रामीणों के मुताबिक पेड़ पर बैठा हुआ है। ग्रामीणों ने भालू को भगाने का प्रयास किया है। वन विभाग की टीम अब भालू को पकडऩे रेस्क्यू करने का प्लान बना रही है।

ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सिहार गांव में खेत में रहने वाले एक ही परिवार के जंगल ओझा (५६),अजय ओझा(१८),मुन्नी ओझा (50) के पर रविवार सुबह भालू ने हमला कर दिया। हमले के बाद जब तीनों एक-दूसरे को बचाने लगे, तभी खेत में बंधा कुत्ता अपने मालिकों को बचाने भालू से भिड़ गया। जिसके बाद भालू चला गया। एक ही परिवार के 3 लोग बाल-बाल बच गए। परिवार के लोगों को मामूली चोटें हैं,जिनका भैंसदेही के ही अस्पताल में इलाज कराया गया है। भालू के हमले से घायल हुए चारों लोगों को आखिरकार हंड्रेड डायल और 108 एंबुलेंस की मदद से भैंसदेही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया। यहां से जिला अस्पताल में भर्ती किया है।

जान बचाने भालू से भिड़ा वृद्ध

सिवनी निवासी तानब पिता शत्रुघ्न बारस्कर (६२) जो कि सुबह 6 बजे शौच के लिए खेत की ओर जा रहा था, तभी अचानक भालू ने उस परपर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तानब ने हिम्मत दिखाई और भालू से खुद भिड़ गया। बाद में खुद लहूलुहान हालत में घर पहुंच गया। जिसके बाद परिजनों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तानब को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है।

