सीहोर के कुबड़ेश्वर धाम भागवत सुनने गया था परिवार,चोरों ने लगाई सेंध

बैतूल। शहर के चंद्रशेखर वार्ड निवासी विद्युत कंपनी मं सब इंजीनियर का पूरा परिवार सीहोर में कुबड़ेश्वर धाम भागवत सुनने गया था। चोरों ने सूने घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवर और नगदी पर हाथ साफ कर दिए। पीडि़त परिवार ने चोरी की शिकायत कोतवाली में की है। परिवार के लोगों को एफआइआर कराने परेशान होना पड़ा।

चंद्रशेखर वार्ड निवासी बिजली विभाग में जेइ संदीप गायकवाड़ शनिवार सुबह अपने परिवार के साथ भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल होने सीहोर गए थे। रात ११ बजे के आसपास जब वह लौटे तो घर के अल्ड्राफ के नट खुले हुए थे और दरवाजा खुला हुआ था। घर में अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली थी। घर का सामान बिखरा पड़ा था। गायकवाड़ ने तत्काल इसकी सूचना डायल 100 को दी। मौके पर पहुंची डायल 100 में मौजूद पुलिसकर्मी ने जांच पड़ताल कर कोतवाली में एफआइआर दर्ज करवाने के लिए कहा। चोरों ने घर में रखे सोने के जेवर सोना पोत, कंगन, पेंडल, हार, शार्ट चैन, लेडी रिंग, सोने के पुराने तीन जोड़ कानके, सोने की अंगूठी,एक हार, तीन जोड़ चांदी की पैरपट्टी सहित ८० हजार रुपए चोरी कर लिए। लगभग आठ लाख रुपए के जेवर होने की आशंका है। रविवार सुबह 11 बजे संदीप और उनका परिवार कोतवाली में एफआइआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचा,लेकिन शाम तक भी नहीं लिखी गई। संभावना जताई जा रही है कि चोरों ने दिन के समय में ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शहर में एक ही दिन में चोरी की दो बढ़ी वारदात सामने आई है। पुलिस ने एक दिन पहले ही चोरी घटना का खुलासा किया था। लगातार चोर पकड़े जा रहे हैं। इसके बाद भी चोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है।

