पढ़ें, स्टेट हाईवे पर मकान में घुसा ट्रक कैसे बाल-बाल बचा परिवार

बैतूल-परासिया स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम महकार में सोमवार सुबह ७.३० एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया। हाईवे से गुजर रहा एक तेज रफ्तार ट्रक मकान में घुस गया। खैरियत यह रही कि उस समय परिवार के सभी सदस्य घर के पीछे की ओर थे। इससे कोई हताहत नहीं हुआ।

रानीपुर। बैतूल-परासिया स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम महकार में सोमवार सुबह ७.३० एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया। हाईवे से गुजर रहा एक तेज रफ्तार ट्रक मकान में घुस गया। खैरियत यह रही कि उस समय परिवार के सभी सदस्य घर के पीछे की ओर थे। इससे कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि ट्रक घुसने से दो मकान जरूर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं । घटना को लेकर बताया गया कि आज सुबह एक खाली ट्रक बैतूल से सारणी की ओर जा रहा था तेज रफ्तार से जा रहा यह ट्रक सुबह 7:30 बजे महकार बस स्टैंड पर दुकानों में घुस गया। घर से लगी दुकानें देवानंद और मोहन विश्वकर्मा और दूसरा सुनील और अनिल विश्वकर्मा की बताई जाती है। सुबह होने के कारण परिवार के सभी सदस्य में घर के पीछे की ओर थे। यही कारण है कि किसी सदस्य को इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। हाईवे से तेज रफ्तार से गुजरते वाहनों के कारण इस तरह के हादसे का हमेशा डर बना रहता है। स्टेट हाईवे पर इसी गांव में 3 साल पहले भी इसी तरह का एक हादसा हो चुका है। रेत से भरा एक ट्रक इसी तरह इसी मकान में घुस गया था। उस हादसे में एक महिला की घटनास्थल पर ही जान चली गई थी। रानीपुर थाना प्रभारी टीआई नन्हे वीर सिंह ने बताया कि पंकज एंड कंपनी का ट्रक इंदौर से सारणी जा रहा था। ग्राम महकार के पास सोमवार कि सुबह 7:30 बजे अनियंत्रित हो गया और एक सड़क से उतरकर घर में घुसते घुसते बचा दीवार के कारण ट्रक रुक गया। जिससे दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान घर के सदस्य अंदर थे घटना में घर के सामने खड़ी दो मोटरसाइकिल चपेट में आ गई और ट्रक के नीचे दब गई। ट्रक ड्राइवर स्टेरिंग में फंस गया था जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और इलाज के लिए घोड़ाडोंगरी भेजा गया। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बताया गया कि विश्वकर्मा के घर में खड़ी स्विफ्ट कंपनी की कार क्षतिग्रस्त हो गई। एक सुपर स्प्लेंडर बाइक, एक स्प्लेंडर प्लस बाइक, चार साईकिल, क्लीनिक का दरवाजा क्लीनिक का पलंग, चैनल गेट, इंजन सिंचाई पंप लगभग ढाई लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है।

The truck had entered the house by breaking the wall in village Mahakar