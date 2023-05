शादी रोकने युवती कर रही थी ब्लैकमेल युवक ने धारदार हथियार से रेता गला

मौके पर हुई युवती की मौत

युवती ने बना लिए थे युवक के ऑडियो और वीडियो

आरोपी सानिफ

मृतिका का सिमरन

The girl was blackmailing to stop the marriage, the young man strangle,The girl was blackmailing to stop the marriage, the young man strangle