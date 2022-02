बालिका से बलात्कार के बाद जिंदा कर दिया था दफन, आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास

आरोपी को मृत्यु दंड देने की थी मांग।

न्यायालय ने सुनाया फैसला



बैतूल। बालिका से बलात्कार के बाद उससे मारपीट और फिर जिंदा दफन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने तिहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटीव आई थी। शासकीय अधिवक्ताओं ने इस मामले में पैरवी के दौरान मृत्यु दंड की मांग की थी।

पीडि़ता की कई ऑपरेशन के बाद जान बच सकी थी।

शासन की ओर पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया

सारनी थाना क्षेत्र में १८ जनवरी २०२१ को हुई इस घटना में १४ वर्षीय बालिका के साथ आरोपी आरोपी सुशील वर्मा पिता गोविन्द वर्मा (३७) निवासी थाना सारनी ने बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद आरोपी ने पीडि़ता के साथ मारपीट कर घायल दिया।पीडि़ता को नाले में ही जिंदा दफन कर दिया था। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। कोर्ट में चले प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास और १५ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी,विशेष लोक अभियोजक एसपी.वर्मा, विशेष लोक अभियोजक शशीकांत नागले एवं विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंषी के द्वारा पैरवी की गई। वरिष्ठ एडीपीओ अमित कुमार राय के द्वारा लिखित अंतिम तर्क एवं न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए।अभियोजन ने आरोपी को मृत्यु दंड देने की मांग की थी। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से पीडि़ता को गंभीर चोटें पहुंचाकर जान लेने की कोशिश की। पीडि़ता को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिले इसलिए उसे गड्ढे में गाढक़र ऊपर से पत्थर और पत्तियां रख दी थी। न्यायालय ने पीडि़ता प्रतिकर योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखा है। आरोपी के ऊपर अधिरोपित १५ हजार के अर्थदंड से १० हजार रुपए की राशि पीडि़ता को देने के निर्देश दिए हैं।

डीएनए रिपोर्ट आई थी पॉजिटीव

प्रकरण में पीडि़ता की वेजाइनल और आरोपी का रक्त नमूना डीएनए परीक्षण के लिए एफएसएल सागर भेजा गया था। रिपोर्ट यह पाया गया कि पीडि़ता की वेजाइनल स्लाइड में आरोपी का डीएनएस मौजूद था। जिससे यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी ने पीडि़ता के साथ बलात्कार किया था।

पीडि़ता को आई थी २१ चोटें

पीडि़ता के शरीर में २१ चोटें आई थी। आरोपी ने बालिका से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने के आशय से पत्थर से प्रहार किया था। गंभीर चोट होने की वजह से पीडि़ता लंबे समय तक नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। पीडि़ता का कई बार ऑपरेशन करना पड़ा। जिला प्रशासन ने पीडि़ता के उपचार में सहायता प्रदान की थी। जिससे उसकी जान बच सकी।

The girl was buried alive after the rape, the accused got triple life