पढ़ें, बकरी चराने गई थी मासूम डेम में डूबने से हो गई मौत

बैतूल। बकरी चराने के लिए घर से कहकर निकली आठ साल की मासूम बच्ची की डेम में डूबने से मौत हो गई।बकरी चराने साथ में गए अन्य बच्चों ने परिजनों को घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिजन बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर बताया कि ८ साल की तपस्या पिता राजेश मरकाम निवासी भारतभारती बैतूल बकरी चराने का कहकर अपने दोस्तों के साथ घर से गई थी। भारत भारती के पास पैर फिसलने से डेम में गिरने के कारण बालिका पानी में डूब गई। दोस्तों ने तपस्या के डेम में गिरने की सूचना तत्काल परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने तपस्या को लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल आए लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शराब के नशे में छत से गिरने पर दो की मौत

बैतूल। शराब के नशे में धुत्त होकर दो लोगों की छत से गिरने के कारण मौत होने का मामला सामने आया है। घटना बैतूलबाजार थाना क्षेत्र के ग्राम बडोरा एवं सेहरा की बताई जाती है। घटना को लेकर बताया गया कि बैतूल बाजार पुलिस ने बताया कि बडोरा निवासी ३८ वर्षीय कमलेश पवार पिता बालाराम सोमवार की रात की शराब पीकर छत पर सोया था। युवक रात में छत से नीचे गिर गया। जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक का मंगलवार जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। दूसरा हादसा ग्राम सेहरा में हुआ सेहरा निवासी ६० वर्षीय रामजी पिता छननु शराब पीकर छत पर सोया हुआ था। शराब के नशे में धुत वृद्ध छत से सीधे नीचे गिर गया। परिजनों ने उपचार के लिए वृद्ध को जिला अस्पताल भर्ती किया था जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों घटनाओं में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

