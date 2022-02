तेज बारिश से मंडी में रखा किसानों का अनाज भीगा

इन दिनों कृषि उपज मंडी बड़ोरा में मक्का और सोयाबीन से अटी पड़ी है। शनिवार को हुई तेज बारिश के कारण मंडी शेड के बाहर पड़ा किसानों का मक्का और सोयाबीन भींग गया। तेज हवाएं चलने के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी आड़ी हो गई।

बैतूल। इन दिनों कृषि उपज मंडी बड़ोरा में मक्का और सोयाबीन से अटी पड़ी है। शनिवार को हुई तेज बारिश के कारण मंडी शेड के बाहर पड़ा किसानों का मक्का और सोयाबीन भींग गया। तेज हवाएं चलने के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी आड़ी हो गई। जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है और ठंड का भी अहसास होने लगा है। मौसम विभाग द्वारा २० फरवरी तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई जा रही है। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश होना बताया गया है।

हवा के झोंको से धराशाही हुई फसल

बारिश के कारण पकने के कगार पर आ चुकी गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की बालियों में नमी आने लगी है। हवा के झोकों से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी धराशाही हो गई है। देरी से बोआई की गई फसल की कटाई अभी भी पिछड़ी हुई है। बताया गया कि जिन किसानों ने पहले गेहूं की बोवनी कर दी थी उन्होंने कटाई शुरू कर दी है लेकिन बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है।

मंडी में रखा अनाज भीगा

बारिश से कृषि उपज मंडी में अफरा-तफरी मच गई। मंडी में रखा किसानों का अनाज भींग गया। कृषि उपज मंडी बड़ोरा में शनिवार को ५ हजार १४० बोरो की आवक हुई। इनमें सर्वाधिक आवक मक्का की २ हजार ३८८ बोरे, सोयाबीन पीला ८०९ बोरे, गेहूं १७१४ बोरे, सरसो १३४ बोरे, तुअर ४५ बोरे, चना ३३ बोरे सहित ज्वार और बाजरा की आवक भी रखी। मंडी शेड में पहले से व्यापारियों का अनाज रखे जाने के कारण किसानों ने अपनी उपज खुले आसमान के नीचे रख दी थी। दोपहर में मौसम के अचानक बदलने और तेज बारिश आने से किसानों की फसल भीग गई। हालांकि किसानों ने पन्नी बिछाकर अनाज के ढेर को भींगने से बचाया लेकिन बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है।

तापमान में स्थिरता बरकार

मौसम में भले ही बदलाव हुआ हो लेकिन तापमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिकतम तापमान २८.५ डिग्री पर पहुंच गया है। जबकि न्यूनतम तापमान १५.२ डिग्री बताया जाता है। बीते तीन-चार दिनों से तापमान में बढ़ोत्तरी होना शुरू हुई है। हालांकि रात के वक्त मौसम का मिजाज ठंडा बना रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से नमी आने के कारण बारिश की स्थिति प्रदेश में निर्मित हो रही है। आने वाले दिनों में मौसम में पुन: बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावना भी जताई जा रही है।

The grain of farmers kept in the market got wet due to heavy rain