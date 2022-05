ब्याजखोर ने रिटायर्ड नपाकर्मी से दो लाख के बदले वसूले ४१ लाख

पत्नी के इलाज के लिए पीडि़त ने २० वर्ष पहले लिए रुपए।

पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज केस।

पुलिस ने दी जानकारी।

Published: May 05, 2022 08:56:13 pm



मुलताई। नगर पालिका कर्मचारी को पत्नी की बीमारी के उपचार के लिए एक सूदखोर से 2 लाख रुपए लेना इतना भारी पड़ा कि 20 सालों में 41 लाख रुपए देने के बावजूद ब्याज खत्म नहीं हुआ। इस दौरान कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गया, इसकी राशि भी सूदखोर के भेंट चढ़ गई। आखिर सूदखोरी से पीडि़त नपाकर्मी ने पुलिस से शिकायत की। जिस पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर शिकायत सही पाई जाने पर सूदखोर पर प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

रिटायर्ड नपाकर्मी मुन्नालाल पिता बाबूलाल रगड़े (६४) निवासी मुलताई ने वर्ष 2002 में पत्नी की बीमारी के उपचार के लिए राजा पिता गोंडराज चंडालिया निवासी मुलताई से 2 लाख रूपए की राशि ब्याज पर ली गई थी। पुलिस के अनुसार सूदखोर राजा चंडालिया ने पीडि़त मुन्नालाल से ब्याज के तौर पर नगद एवं बैंक के माध्यम से वर्ष 2002 से 2020 तक लगातार 41 लाख 56 हजार रुपए की राशि वसूली गई। अंत में परेशान होकर मुन्नालाल ने पुलिस से शिकायत की गई। जिस पर पुलिस ने आरोपी राजा पिता गोंडराज चंडालिया के खिलाफ धारा 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों के संरक्षण अधिनियम 1937 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

12 वर्ष प्रतिमाह चुकाए 24 हजार प्रतिमाह

सूदखोरी की पराकाष्ठा तब नजर आती है कि एक नपा के छोटे कर्मचारी की मजबूरी का फायदा उठाकर सूदखोर ने उसके वेतन से 24 हजार रुपए प्रतिमाह वसूले गए। पुलिस के अनुसार राजा चंडालिया ने पीडि़त मुन्नालाल से कोरे चेकों पर हस्ताक्षर करा कर रखे गए थे तथा उस पर दबाव बनाकर ब्याज की राशि की वसूली करता था। बताया जा रहा है कि मुन्नालाल के सेवानिवृत्त होने पर मिली राशि भी सूदखोर राजा ने ब्याज के तौर पर ले ली गई थी। जिससे पीडि़त परेशान हो गया था।

पुलिस ने किया मामले का खुलासा

नगर में ब्याज वसूली के सामने आए मामले का खुलासा पुलिस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया गया। डीएसपी पल्लवी गौर और थाना प्रभारी सुनील लाटा ने बताया गया कि आरोपी राजा चंडालिया ने अवैध तौर पर मनमर्जी से लाखों रुपए ब्याज की राशि वसूली गई है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में ब्याज माफियाओं के खिलाफ सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पीडि़त ने शिकायत पर पुलिस प्रकरण दर्ज कर रही है। पीडि़त मुन्नालाल ने आरोपी राजा चंडालिया की शिकायत की गई जिसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

