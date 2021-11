न्यायाधीश ने किया जेल का निरीक्षण, बंदियों को दिया जाने वाला भोजन भी चखा

जिला जेल में प्रताडऩा और भोजन से असंतुष्ट विचाराधीन दो बंदी और एक सजाया ता कैदी ने पूर्व में जहर पीकर और गिलास से गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया है। जिसमें एक बंदी की मौत भी हो चुकी है। जेल में लगातार हो रहे इस मामले के बाद न्यायाधीश ने शुक्रवार जिला जेल का निरीक्षण किया।

The judge tasted the food given to the detainees in the district jail