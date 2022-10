दूसरे दिन भी बंद रही मंडी, किसान और हम्माल अपनी मांग पर अढ़े

वाहनों में खुले अनाज की नीलामी का विरोध किसान और हम्माल कर रहे हैं। इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसके चलते पिछले 2 दिनों से कृषि मंडी में अनाज की नीलामी नहीं हो पा रही है।



बैतूल। वाहनों में खुले अनाज की नीलामी का विरोध किसान और हम्माल कर रहे हैं। इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसके चलते पिछले 2 दिनों से कृषि मंडी में अनाज की नीलामी नहीं हो पा रही है। किसान और हम्माल मंडी के इस आदेश को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। मंडी के बंद होने से किसान का अनाज नहीं बिक पा रहा है। इस वजह से किसान परेशान है। शुक्रवार को भी कई किसान अनाज लेकर पहुंचे, लेकिन मंडी में हम्मा और तुलावटियों के नहीं आने की वजह से नीलामी नहीं हो सकी। दोनों ही मंडी के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मंडी ने 26 सितंबर से किसानों को वाहन में खुला अनाज लाने के निर्देश दिए हैं। इसका विरोध किसान और हम्माल दोनों ही कर रहे हैं। हालांकि मंडी प्रशासन का कहना है कि दोनों ही व्यवस्था के माध्यम से अनाज बिक्री के लिए तैयार है। इसके बावजूद हम्माल नहीं आ रहे हैं। हम्मालों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से मंडी में अनाज नहीं आएगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। मंडी ने लगभग १५० हम्मालों और तुलावटियों को नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है। मंडी के ही व्यापारी प्रतिनिधि प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि किसान और हम्माल दोनों ही मंडी प्रशासन के नए फरमान का विरोध कर रहे हैं। हम तो खरीदी करने के लिए तैयार है। हम्मालों के नहीं आने से नीलामी नहीं कर पा रहे हैं।

शेडों में अनाज डालकर की जाए नीलामी

मंडी में अनाज बिक्री के लिए पहुंचे किसान विनोद मालवीय चूनाहजूरी, राजेश कासदेकर, नारायण अखंडे ने बताय मंडी में नीलामी बंद होने से वापस अनाज लेकर जाना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि मंडी में जो नई व्यवस्था लागू की गई है यह किसानों के लिए परेशानी का सबब है। जिले में छोटे किसान है और वे वाहनों में खुला अनाज लाते हैं तो उन्हें अधिक भाड़ा देना पड़ेगा। अलग-अलग अनाज लाने के लिए अलग वाहन करने पड़ेंगे। खुला अनाज लाने से नुकसानी होगी। पुरानी व्यवस्था से शेडों में अनाज डालकर ही नीलामी की जानी चाहिए।

The market remained closed for the second day, the farmers and the ham,The market remained closed for the second day, the farmers and the ham