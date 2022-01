कोल्ड अटैक: 4 डिग्री पर पहुंचा पारा, फसलों पर जमी ओस की बूंदें

जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। उत्तर भारत से सर्द हवाओं के कारण मौसम का मिजाज अभी भी नरम बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तापमान में भी लगातार गिरावट बनी हुई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान ४.२ डिग्री दर्ज किया गया। जो जनवरी माह में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है।

बैतूल। जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। उत्तर भारत से सर्द हवाओं के कारण मौसम का मिजाज अभी भी नरम बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तापमान में भी लगातार गिरावट बनी हुई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया। जो जनवरी माह में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। इसके पूर्व ३० दिसंबर २०२१ में 3.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। कड़ाके की ठंड के चलते दलहनी फसलों पर पाला पडऩे का खतरा मंडराने लगा है। कृषि वैज्ञानिक भी तापमान में हो रही इस गिरावट को देखते हुए पाला पडऩे की संभावना जता रहे हैं।

गेहूं को फायदा तो अन्य फसलों को नुकसान

जिले में कड़ाके की ठंड के चलते खेतों में पाला पडऩे की संभावना बढ़ गई है। ठंड से गेहूं की फसल को तो सीधे तौर पर फायदा है लेकिन दलहनी एवं सब्जी की फसल लगाने वाले किसान खासे चिंतित है। क्योंकि पाले की वजह से सब्जी को भारी नुकसान पहुंच सकता है। यदि सब्जी की फसल बर्बाद होती है तो इससे सब्जी के दाम भी बढ़ जाएंगे। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करने और धुंआ करने की सलाह दी है।

शीत लहर चलने की चेतावनी

मौसम विभाग भोपाल ने पुन: दो दिन जिले में शीत लहर चलने की संभावना जताई है। ऐसे में आने वाले दो दिनों तक लोगों को ठंड से निजात मिलना मुश्किल है। बताया गया कि उत्तर भारत में बर्फबारी की वजह से मौसम का मिजाज नरम बना हुआ है। बर्फबारी जारी होने के कारण ही बैतूल में सर्द हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड बनी हुई है। ठंड से बचाव के लिए गरीबों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नगरपालिका ने भी सार्वजनिक स्थानों पर अलाव के इंतजाम किए हैं।

