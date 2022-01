बच्चे से सवाल पर मंत्री को ये मिला जवाब

पुलिस ने जुगाड़ से पुरानी चीजों की सहायता से नया यातायात पार्क बनाया है। इसका निरीक्षण करने प्रभारी मंत्री इंदरसिंह परमार भी पहुंचे।



बैतूल। पुलिस ने जुगाड़ से पुरानी चीजों की सहायता से नया यातायात पार्क बनाया है। इसका निरीक्षण करने प्रभारी मंत्री इंदरसिंह परमार

भी पहुंचे। पुरानी चीजों से नया यातायात पार्क बनाए जाने पर प्रभारी मंत्री ने पुलिस की प्रशंसा की। वही पार्क में खेल रहे बच्चों से मंत्री ने सवाल किए। उन्होंने कबाड़ के पेट्रोल पंप के पास खड़े बच्चे से सवाल कर पूछा क्या है ये। मंत्री के पूछते ही बच्चे ने बताया पेट्रोल पंप है। इससे वाहन में पेट्रोल और डीजल भरा जा सकता है। मंत्री ने फिर बच्चे से उसका नाम और स्कूल का नाम और कक्षा के बारे में पूछा। बच्चों ने मंत्री को जानकारी दी। जिसके बाद मंत्री ने बच्चे को टीशर्ट दी। मंत्री ने यातायात पार्क का भ्रमण किया। पार्क में कबाड़ की कई चीजें देखकर मंत्री आश्चर्य में पड़ गए।

यातायात नियमों से कराए जागरुक

जिले के प्रभारी एवं स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदरसिंह परमार ने कहा कि इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को यातायात नियमों के प्रति सजग बनाने में किया जाए। कई लोगों को यातायात नियमों की जानकारी नहीं होने से दुर्घटना होती है। पार्क के माध्यम से दुर्घटना पर भी अंकुश लग सकेगा। पार्क निरीक्षण के दौरान सांसदडीडी उइके, विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे, भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला अधिकारी कलेक्टर अमनबीर सिंह, एसपी सिमाला प्रसाद आदि उपस्थित रहे।

इलाज में नहीं हो कोई कमी

जिले के प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल में पीडियाट्रिक आइसीयू, आइसीयू, बैलून हॉस्पिटल सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपचार व्यवस्थाओं की चिकित्सकों से जानकारी ली। साथ ही कोविड सहित अन्य बीमारियों के उपचार के लिए तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा जिला अस्पताल में उपचार व्यवस्था में कोई कमी न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।

