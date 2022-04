नगरपालिका ने फुटपाथ पर लगी गुमठियों को किया जब्त

शहर के नेहरू पार्क और सतपुड़ा क्लब के पास सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अवैध तरीके से गुमठियां लगाकर कारोबार कर रहे दुकानदारों के विरूद्ध गुरुवार को नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई।

बैतूल। शहर के नेहरू पार्क और सतपुड़ा क्लब के पास सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अवैध तरीके से गुमठियां लगाकर कारोबार कर रहे दुकानदारों के विरूद्ध गुरुवार को नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान दस गुमठियों को जब्त भी किया गया। बताया गया कि दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर स्थाई रूप से गठियां लगाकर कब्जा कर लिया गया था। जिसे आज जेसीबी मशीन से हटाया गया। नगरपालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला ने बताया कि शहर सौंदर्यीकरण के लिए सड़कों के किनारे फुटपाथ बनाए गए हैं लेकिन कुछ लोगों द्वारा इन पर स्थाई रूप से कब्जा कर दुकानें संचालित की जा रही थी जिससे आवागमन में तो दिक्कतें आ रही थी। इस समस्या को देखते हुए सड़कों के किनारे एवं फुटपाथ पर स्थाई रूप से किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई है। सीएमओ बुंदेला का कहना है कि दुकानें लगानी है तो अस्थाई रूप से लगाई जाए। स्थाई तौर पर सड़कों के किनारे कब्जा नहीं किया जाए। राजस्व निरीक्षक ब्रज गोपाल परते ने बताया कि सतपुड़ा क्लब के आसपास और नेहरू पार्क के पीछे गुमठीनुमा दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है। दस गुमठियों की जब्ती भी बनाई गई है। इसके अलावा कुछ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई।

प्रदर्शन की चेतावनी देते ही खातों में पहुंचा वेतन

-वसूली के आंकड़े पेश नहीं करने पर रोका गया था वेतन।

बैतूल। नगरपालिका में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों द्वारा प्रदर्शन की चेतावनी दिए जाने के बाद गुरुवार को वेतन का भुगतान कर दिया गया। जिससे प्रदर्शन की तैयारी कर रहे निरीक्षकों को प्रदर्शन स्थगित करना पड़ा। निरीक्षकों का कहना था कि ईमानदारी से राजस्व वसूली करने के बाद भी अप्रेल माह में उन्हें वेतन का समय पर भुगतान नहीं किया गया। वसूली के अलग-अलग कर्मचारी वार आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाने पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था। जबकि २१ कर्मचारियों में से एक राजस्व कर्मचारी को वेतन भुगतान कर दिया गया। जिससे सहायक राजस्व कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने गुरुवार को प्रदर्शन की तैयारी कर ली थी लेकिन प्रदर्शन करते इससे पहले ही उनके खातों में वेतन का भुगतान कर दिया गया।

Removing encroachments behind the park with JCB