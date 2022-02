किशोरी के बलात्कारी को मिली यह सजा

पीडि़ता बाद में बदली फिर भी न्यायालय ने आरोपी को सुनाई सजा

नाबालिग से बलात्कार के दोषी को २० वर्ष सजा



बैतूल। किशोरी से बलात्कार के दोषी को न्यायालय ने २० वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। पीडि़ता बाद में अपने साथ हुई घटना से मुकर गई थी। न्यायाधीश ने पहले हुए बयान के आधार पर ही आरोपी को सजा सुनाई। प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट से भी घटना प्रमाणित हुई थी।

विशेष लोक अभियोजक ओपी सूर्यवंशी ने बताया

थाना बीजादेही में ३ जून २०१९ को पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह रात में घर के आंगन में सो रही थी। आरोपी रामाधार विश्वकर्मा (१९) निवासी ग्राम खरवार आया। आरोपी ने चाकू की नोंक पर उसे जबरन उठाकर अपने साथ ले गया। एक पहाड़ी पर टपरी में ले जाकर पीडि़ता को एक दिन और एक रात रखा। इस दौरान पीडि़ता के साथ दो-तीन बार बलात्कार किया। आरोपी ने शादी का लालच दिया। आरोपी जब नाश्ता लेने गया तो पीडि़ता जैसे-तैसे अपने घर पहुंची। पूरी घटना अपनी मां को बताई। आरोपी के खिलाफ बीजादेही थाने में केस दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और आठ हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। मामले में एडीपीओ अमित कुमार राय, सौरभ सिंह ठाकुर, अजीत सिंह ने सहयोग किया।

प्रतिपरीक्षण में पीडि़ता ने घटना से किया इंकार

एडीपीओ सूर्यवंशी ने बताया पीडि़ता ने न्यायालय में अपने मुख्य परीक्षण में घटना का पूर्ण समर्थन किया, परंतु मुख्य परीक्षण के लगभग 3-4 माह बाद हुए प्रतिपरीक्षण में घटना से पूर्णत: इंकार किया। इसके बावजूद न्यायालय ने पीडि़ता के मुख्य परीक्षण में दिए कथनों को सही एवं विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दंडित किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा अपने अंतिम तर्क में न्यायालय को यह बताया गया कि हो सकता है कि पीडि़ता और आरोपी पक्ष का न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया हो। मुख्य परीक्षण में वास्तविक घटना बताई है। जिससे न्यायालय ने सहमत होते हुए आरोपी को दंडित किया है।

