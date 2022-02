युवा कांग्रेस ने कहा पुराने कलेक्ट्रेट भवन को संग्रहालय बनाया जाए

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने बैतूल अल्प प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिले की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किए जाने का आग्रह किया है। वहीं पुराने कलेक्ट्रेट भवन को संग्रहालय बनाए जाने की मांग की है। सौंपे ज्ञापन के माध्यम से जिला युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सरफराज खान ने बताया कि जिला चिकित्सालय में वर्तमान में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है।

बैतूल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने बैतूल अल्प प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिले की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किए जाने का आग्रह किया है। वहीं पुराने कलेक्ट्रेट भवन को संग्रहालय बनाए जाने की मांग की है। सौंपे ज्ञापन के माध्यम से जिला युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सरफराज खान ने बताया कि जिला चिकित्सालय में वर्तमान में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। जिसके चलते अपना उपचार करवाने अस्पताल पहुंच रहे मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। युवा कांग्रेस ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की पदस्थापना किए जाने, जिले में रोजगार उपलब्ध कराया जाए, बढ़ती महंगाई को कम किया जाए। इसके अलावा गरीबों को मुख्यमंत्री द्वारा फूड कूपन जारी किए जाने की मांग की है।

पुराने कलेक्ट्रेट भवन को बनाया जाए संग्रहालय

बैतूल का पुराना कलेक्टर भवन एक ऐहतिहासिक स्थल है। कलेक्टर चैंबर, कोर्ट रूम के अलावा अन्य भवन पुरातन विरासत के गवाह रहे है। जानकारी में आया है कि इस भवन को तोडऩे की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। उपरोक्त भवन वास्तु, आर्किटेक्ट के लिहाज से भी बेहतर भवन संरचना का उदाहरण है। यहां पुरातन संपदा, पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं, प्रतिमाओं, सामग्री का आम लोगों के लिए प्रदर्शन के लिए रखकर स्मारक,संग्रहालय निर्मित किया जाता है तो बैतूल की बहुमूल्य विरासत यह भवन व वस्तुओं का संरक्षण हो सकेगा। इस भवन को संग्रहालय बनवाकर पुरातात्विक धरोहर व भवन का संरक्षण किए जाने की मांग की है।

रेलवे की भूमि पर हो कोच फेक्ट्री का निर्माण

युवा कांग्रेस आमला उपाध्यक्ष प्रदीप कोकाटे ने बताया कि विधानसभा आमला क्र .130 में आमला में रिक्त रेलवे की भूमि में निर्माण किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बैतूल प्रवास पर आमला की रिक्त रेलवे की भुमि में कोच फेक्ट्री लगाने की भी घोषणा की गई थी। इसके अलावा रेलवे की रिक्त भूमि खेल मैदान में निर्माण किये जाने का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। युवा कांग्रेस आमला विधानसभा ने आमला में रेलवे की रिक्त भुमि पर कोच फेक्ट्री का तत्काल निर्माण किया जाए, जिससे की युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सकेंगे। आमला में रेल्वे की रिक्त भूमि पर खेल मैदान व व्यायाम शाला का भी निर्माण किए जाने की मांग की है। यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला संयोजक यु.कां आईटीसेल अतुल शर्मा, यु कां विधानसभा उपाध्यक्ष आमला प्रदीप कोकाटे, यु.कां भेसदही विधानसभा अध्यक्ष महेश थोटेकर, एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष आमला मनीष नागले, यु.का.आमला ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत हुडे, सिद्धार्थ चौसरिया, देवेश आठवेकर, संजय पुण्ड़े आदि युवा उपस्थित थे।

Youth Congress apprised the Chief Minister about various problems