नाबालिग का गर्भपात कराने वाली महिला डॉक्टर गिरफ्तार

अस्पताल की डॉक्टर गिरफ्तार

अस्पताल भी होगा सील







बैतूल। एक कोचिंग संचालक द्वारा अपने ही यहां पढऩे आ रही नाबालिग छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। छात्रा के गर्भवती होने पर उसका शहर के ही निजी अस्पताल में गर्भपात कराया। एसपी को सूचना मिलने पर इसकी जांच कराई। आरोपी को पकडक़कर जेल भेज दिया है। इस मामले में जहां गर्भपात कराया गया था,वहां की डॉक्टर को भी बुधवार देर शाम गिरफ्तार किया है। अस्पताल पर सींलिग की कार्रवाई भी होगी।

अज्ञात फोन कॉलर द्वारा पुलिस अधीक्षक को फोन के माध्यम से सूचना दिया कि थाना आमला के अंतर्गत ग्राम उमरिया में गणित विषय का कोचिंग संचालक प्रकाश भोजकर ग्राम उमरिया में कोचिंग पढ़ाता है। उसने अपनी ही कोचिंग की दसवीं कक्षा की छात्रा (१५) के साथ बलात्कर कर उसे गर्भवती कर दिया। कॉलर द्वारा बताया गया कि आरोपी कोचिंग संचालक प्रकाश भोजकर द्वारा उक्त छात्रा का गर्भपात बैतूल के निजी चिकित्सालय में कराया गया। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी मुलताई को प्रकरण की विवेचना एवं सत्यता की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा उक्त मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच

की गई। जांच में पाया कि आरोपी कोचिंग संचालक प्रकाश भोजकर ने पीडि़त बालिका के साथ अक्टूबर माह में कोचिंग सेंटर में ही ब्लात्कार किया था। जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक ने उक्त अपराध की जानकारी देने पर अज्ञात कॉलर की प्रशंसा की गई, साथ ही किसी भी प्रकार के अपराध के लिए सजग, जागरुक एवं निर्भीक होकर पुलिस से सूचना साझा करने अपील की।

अस्पताल संचालिका गिरफ्तार

नाबालिग से बलात्कार के बाद उसका गर्भपात शहर के लिंक रोड स्थित करुणा अस्पताल में २२ मार्च को कराया गया था। आरोपी के परिजन भी पीडि़ता को लेकर यहां पर पहुंचे थे। आरोपी के परिजन पर भी केस दर्ज किया जाएगा। मामले में अस्पताल की डॉक्टर वंदना कापसे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अस्पताल से ही वंदना को गिरफ्तार किया है। शाम को पुलिस उनके अस्पताल पहुंची थी। संचालिका द्वारा पूर्व में भी गर्भपात कराया है तो इसकी भी जांच की जाएगी।

अस्पताल होगा सील

पुलिस द्वारा मामले की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी। इसके बाद विभागीय जांच होगी। जांच में अस्पताल का पंजीयन, गर्भपात के संबंध में जानकारी ली जाएगी। नाबालिग के गर्भपात को लेकर शासकीय प्रक्रिया पूरी की या नहीं। विभागीय जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग भी डॉक्टर पर एफआइआर करा सकता है। अस्पताल को सील करने की कार्रवाई भी होगी।

इनका कहना

एक फोन से सूचना मिली थी। जिसके बाद यह पूरी कार्रवाई की गई है। कोचिंग संचालक बलात्कार के आरोपी को जेल भेजा है। जहां पर गर्भपात कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। अस्पातल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के परिजनों को भी आरोपी बनाया जाएगा।

सिमाला प्रसाद, एसपी बैतूल।

पुलिस द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद विभागीय जांच होगी। अस्पताल को मान्यता है नहीं है। अस्पताल के पंजीयन की जांच होगी। जांच के बाद डॉक्टर पर विभाग की ओर से भी एफआइआर कराई जाएगी। अस्पताल को सील भी किया जा सकता है।

डॉ एके तिवारी,सीएमएचओ बैतूल।

The operator misbehaved with the student who came to study coaching, g