कोचिंग पढऩे आई छात्रा से संचालक ने किया बलात्कार

गर्भवती होने पर छात्रा का निजी अस्पताल में कराया गर्भपात।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।

बैतूल। एक कोचिंग संचालक द्वारा अपने ही यहां पढऩे आ रही नाबालिग छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। छात्रा के गर्भवती होने पर उसका शहर के ही निजी अस्पताल में गर्भपात कराया। एसपी को सूचना मिलने पर इसकी जांच कराई। आरोपी को पकडक़कर जेल भेज दिया है।

अज्ञात फोन कॉलर द्वारा पुलिस अधीक्षक को फोन के माध्यम से सूचना दिया कि थाना आमला के अंतर्गत ग्राम उमरिया में गणित विषय का कोचिंग संचालक प्रकाश भोजकर ग्राम उमरिया में कोचिंग पढ़ाता है। उसने अपनी ही कोचिंग की दसवीं कक्षा की छात्रा (१५) के साथ बलात्कर कर उसे गर्भवती कर दिया। कॉलर द्वारा बताया गया कि आरोपी कोचिंग संचालक प्रकाश भोजकर द्वारा उक्त छात्रा का गर्भपात बैतूल के निजी चिकित्सालय में कराया गया। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी मुलताई को प्रकरण की विवेचना एवं सत्यता की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा उक्त मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक ने उक्त अपराध की जानकारी देने पर अज्ञात कॉलर की प्रशंसा की गई, साथ ही किसी भी प्रकार के अपराध के लिए सजग, जागरुक एवं निर्भीक होकर पुलिस से सूचना साझा करने अपील की।

The operator raped the student who came to study coaching