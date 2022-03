पढ़ें, भगवान की आंखें भी चुरा ले गए चोर, दानपेटी भी की खाली

चोरों ने रेलवे बांध रमली मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर में शुक्रवार रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने भगवान की आंखे, देवी जी का मंगलसूत्र और दानपेटी से हजारों रुपए चोरी कर लिए। मंदिर में चोरी की इस घटना से श्रद्धालुओं में खासा आक्रोश है।

आमला। चोरों ने रेलवे बांध रमली मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर में शुक्रवार रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने भगवान की आंखे, देवी जी का मंगलसूत्र और दानपेटी से हजारों रुपए चोरी कर लिए। मंदिर में चोरी की इस घटना से श्रद्धालुओं में खासा आक्रोश है।

मंदिर के पुजारी सीताराम चौहान सुबह मंदिर पहुंचे तो पाया कि मंदिर के पिछले दरवाजे का एक पल्ला टूटा हुआ है। दान पेटी और मंदिर में बने कमरे का भी दरवाजे का ताला खुला था। दान पेटी में तीन से चार हजार रुपए की दान राशि थी। जिसे अज्ञात चोर ने ताला तोड़ कर चुरा ली। इसके अलावा मंदिर की पुताई के लिए रखे 3-4 हजार रुपए पर भी चोर ने हाथ साफ कर दिया। मंदिर परिसर में बने एक कमरे के दरवाजे का ताला टूटा मिला है।जिसमें भगवान को चढ़ावे की सामग्री रखने की पेटी थी। इस पेटी में से चांदी से बनी पांच जोड़ी (दस) आंखें थी। उन्हें भी अज्ञात चोर ने चुरा लिया है। मंदिर के पीछे लगे दरवाजे में से एक पल्ला निकला हुआ है। वहीं स्थित मां दुर्गा के मंदिर से भी दान पेटी में से राशि व माता जी के गले का मंगलसूत्र भी चुराया है। मूर्ति में लगी हुई चांदी की आंखों को नुकीली धार वाली लकड़ी से निकालने का प्रयास किया गया, किंतु चोर इसे निकालने में सफल नहीं हो पाया। सूचना मिलते ही पुलिस मंदिर पहुंची और जांच में जुट गई है।

मंदिर में चोरी की विरोध में विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सौपा ज्ञापन

प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने और दानपेटी से रूपए चोरी की घटना

फोटो ३४ कैप्शन आमला। प्रदर्शन करते हुए विहिप बजरंगदल कार्यकर्ता।

आमला। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें रमली बांध रोड पर स्थित हनुमान मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त एवं दानपेटी से रूपए चोरी करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस घटना को लेकर कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चक्काजाम किया और थाना पहुंचकर नायब तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि रमली बांध स्थित हनुमान मंदिर में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दानपेटी का ताला तोड़ा गया और दान के रूपयों की चोरी की गई। जिससे कार्यकर्ताओं में रोष है। विहिन और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उक्त घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाए किए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर विहिप आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।ज्ञापन सौंपने वालों में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड संयोजक राजू हारोड़े, लिखीराम साहू, रोमी बिलगैया, अनुराग डाफने, दन्ना सोनी, श्याम यादव, प्रणय साहू, एवं बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Thieves carried out the theft incident in the temple