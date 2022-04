समाज के मंदिर को महिला ने दान की एक करोड़ की जमीन

दानदाता उमेदाबाई का पुष्प वर्षा से किया सम्मान।

समाज के लोगों ने जमीन दान देने वाली महिला का सम्मान किया।



आठनेर। जमीन के विवाद में लोग अपनों का खून बहाने से भी नहीं चूकते हैं। वही साहू समाज की एक महिला ने अपने समाज के मंदिर को एक करोड़ रुपए की दो एकड़ जमीन दान में देकर एक मिशाल कायम की है। महिला का समाज के लोगों ने स्वागत किया है।

आठनेर नगर के स्व.किशोरी लाल जीतपुरे की धर्म पत्नी उमेदाबाई जीतपुरे द्वारा श्री राम मंदिर साहू समाज आठनेर ट्रस्ट को हिड़ली रोड पर स्थित 2 एकड़ जमीन दान की गई। जमीन की कीमत लगभग एक करोड़ रुपए हैं। दानदाता उमेदा बाई ने बताया कि हमारा समाज हैं तो हम है। समाज के बिना कोई भी नहीं रह सकता है। समाज को आगे लाने सभी को प्रयास करना चाहिए। समाज के विकास के लिए यह जमीन दान की है। क्षेत्रीय साहू समाज के अध्यक्ष संरक्षक रामदयाल जीतपुरे ने बताया कि साहू समाज के स्व. किशोरीलाल जीतपुरे की धर्मपत्नी उमेदा बाई के इस अमूल्य योगदान से क्षेत्रीय साहू समाज में हर्ष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी सामाजिक बंधुओं ने श्री राममंदिर साहू समाज ट्रस्ट समिति को जमीन दान की गई है। हिड़ली रोड पर स्थित इस जमीन की अनुमानित लागत एक करोड़ रु है। उमेदा बाई के इस सराहनीय कार्य के लिए साहू समाज ने आभार व्यक्त किया है।

पुष्प वर्षा से किया स्वागत

जीतपुरे ने बताया कि श्रीराम मंदिर मंगल भवन में उमेदा बाई का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। जिसमें पुष्प वर्षा से उमेदा बाई का स्वागत किया गया। वहीं शीतल लहरपुरे के इसरो संस्था में चयनित होने पर उनके अभिभावक बंशीलाल लहरपुरे एवं लखन लाल लहरपुरे को सम्मानित कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। श्रीराम मंदिर मंगल भवन के लिए वाटर कूलर प्रदान करने वाली साहू समाज की रखिया बाई रामप्रसाद जीतपुरे को भी सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय बाथरी साहू समाज ट्रस्ट आठनेर द्वारा श्री राम जन्मोत्सव पर विशाल शोभायात्रा निकाली। जिसमें 52 गांव के साहू समाज के लोग उपस्थित हुए।

The woman donated land worth one crore to the temple of the society