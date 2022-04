फ्रीज के लिए महिला ने दे दी जान

पति ने फ्रीज खरीदकर नहीं दिया तो पत्नी ने लगाया फंदा

महिला की हुई मौत



बैतूल। पति द्वारा फ्रीज खरीदकर नहीं देने से नाराज पत्नी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। घटना रविवार शाम को हुई। कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने बताया कि संगीता पति अमन वरवड़े (26) ने रविवार की शाम को घर में ही रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस समय महिला ने फंदा लगाया वह घर में अकेली थी। पति और बच्चे बाहर गए थे। पति शाम को घर आया तो पत्नी को फंदे पर लटका हुआ देखा। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मृतिका का सोमवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के मामले में पति और परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। फ्रीज खरीदने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो रहा था। पति फ्रीज खरीदकर नहीं दे रहा था और टाल रहा था। शनिवार को भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद महिला ने घटना को अंजाम दिया।

बलात्कार और गर्भपता के आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। आमला थाना क्षेत्र में कोचिंग संचालक पर छात्रा से बलात्कार और गर्भपात की एफआइआर के बाद अन्य पीडि़त भी खुद ही सामने आई हैं। नाबालिग पीडि़तों ने अपने साथ हुए बलात्कार और फिर गर्भपात की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने तीनों ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक जिले के थाना कोतवाली, रानीपुर व सांईखेड़ा क्षेत्र की पीडि़ताओं ने स्वयं थानों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें थाना कोतवाली में नाबालिगफरियादिया ने आरोपी दीपक पिता हरिराम मन्नासे निवासी धौल बैतूल के द्वारा जबरदस्ती साकादेही के जंगल में ले जाकर बलात्कार करना बताया। जिससे वह गर्भवती हो गई थी। करुण अस्पताल की डॉ वंदना कापसे ने उसका गर्भपात किया था।

The woman gave her life for the freeze