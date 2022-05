बलात्कार के बाद चचेरे भाइयों ने की थी महिला की हत्या

पुलिस ने किया मामले खुलासा।

आरोपियों को किया गिरफ्तार।



बैतूल। चिचोली थाना क्षेत्र में दो दिन पहले महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आपस में चचेरे भाई है। आरोपियों ने पहले महिला से बलात्कार किया और फिर पकड़े जाने के डर से महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी।

मामले का खुलासा करते हुए चिचोली थाना प्रभारी अजयकुमार सोनी और एसआइ संदीप सुनेश ने बताया महिला और उसका पति ६ मई की रात में खेत में काम करके आए थे और फिर भोजन करने के बाद सो गए थे। रात को गांव में शादी थी। ग्राम दूधिया निवासी आरोपी प्रेम शादी से घर आया और भाभी(मृतक महिला) को मोबाइल किया। दोनों की आपस में जान पहचान थी और वह महिला को भाभी बोलता था। इसके बाद महिला और प्रेम घर के पीछे खेत में चले गए। दोनों के पीछे प्रेम का ही चचेरा भाई राजेश भी आ गया। राजेश ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला के साथ मारपीट भी की। प्रेम ने उसने रोकने का प्रयास भी किया। राजेश नहीं माना तो फिर दोनों भाइयों ने मिलकर महिला के साथ बलात्कार किया। प्रेम और राजेश ने फिर पुलिस कार्रवाई और बदनामी के डर से बचने महिला की उसी की साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी। महिला के शव को खेत से ही कुछ दूरी पर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों प्रेमसिंह उइके (२४) और राजेश उइके(२२) दोनों निवासी दूधिया को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी खेत में छिपे हुए थे। आरोपियों से महिला का मोबाइल और सिम जब्त किया है। घटना स्थल का एसपी सिमाला प्रसाद ने भी निरीक्षण किया था। आरोपियों धारा-376(डी), 302,201 के तहत केस दर्ज किया है।

कॉल डिटेल से हुआ खुलासा

महिला जिस खेत में काम करने गई थी पुलिस ने वहां के खेत मालिक को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया। जिससे आरोपी बेफिक्र हो गए। पुलिस ने फिर मृतिका के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। महिला के मोबाइल पर प्रेम का फोन था। पुलिस ने प्रेम को गिरफ्तार किया। प्रेम से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पहले मामले में हत्या का केस दर्ज किया था। अब बलात्कार की धाराएं भी बढ़ाई है।

The woman was murdered by the cousins after the rape