जन्मदिन के दिन ही युवक को आ गई मौत

टे्रन से कटकर युवक की मौत

दोस्त से बोला था घर जा रहा हंू।



बैतूल। जन्मदिन के दिन ही एक युवक की टे्रन से कटकर मौत हो गई। युवक ने अपने दोस्त को शुक्रवार रात में घर जाने की बात कही थी। शनिवार सुबह पता चला कि सदर रेलवे गेट के पास उसका शव पड़ा है। जीआरपी मामले की जांच कर रही है। युवक इसके पहले दो बार घर मेंं ही फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास कर चुका है।

जीआरपी के मुताबिक कमलेश पिता पंचम धुर्वे(18) झल्लार थाने के अंतर्गत चूनालोमा का मूल निवासी है और बैतूल इटारसी रोड पर रहता है। सदर स्थित एक होटल में काम करता है। होटल से जाने के बाद अपने ही साथ रहने वाले दोस्त शिवराम के साथ सदर पहुंचा। यहां पर दोनों ने शराब पी। जिसके बाद पंचम ने अपने दोस्त से कहा कि वह घर चूनालोमा जा रहा है। शनिवार सुबह कमरे पर नहीं पहुंचा तो शिवराम फिर सदर पहुंचा। यहां पर पता चला कि कमलेश की टे्रन से कटकर मौत हो चुकी है। शिवराम ने ही अपने दोस्त की पहचान की। जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। मामले की जांच की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि कमलेश घर जाने के लिए पटरी पार करके डॉन बास्को की तरफ जा रहा था और डाउन टै्रक पर हादसा हो गया। शिवराम ने ही बताया कि शनिवार को कमलेश का जन्म दिन था। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था। वही पिता ने जीआरपी को बताया जमीन विवाद को लेकर कमलेश तनाव में रहता था। इसके पहले भी दो बार फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। पिता ने ही उसे बचाया था।

