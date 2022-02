पेड़ की डाली काट रहे युवक की तने में फंसने से मौत

कटने के बाद युवक को लगी डाली।







चिचोली। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोंद्री गांव में रविवार को पेड़ काटने गए एक व्यक्ति की पेड़ में फंस जाने से दर्दनाक मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक चिचोली थाना क्षेत्र के बोंद्री गांव में रविवार को 34 वर्षीय युवक दिनेश पिता शोमी सलाम अपने रिश्तेदार बस्तीराम सलाम के खेत में लगे बेहडा का विशाल पेड़ काटते समय पेड़ के तने में फंसने के कारण युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बोदंरी गांव के बस्तीराम ईवने ने बताया कि दोपहर 12 बजे के दौरान दिनेश सलाम अपने एक रिश्तेदार के खेत में पेड़ काट रहा था। एक डाल काट दी थी। दूसरी डाल काटने के बाद बेला में उलझने से यह डाल दिनेश को लगी। जिससे वह तने में ही फंस गया। पेड़ का तना भारी-भरकम होने से वह हिल भी नहीं पाया और पेड़ के ऊपर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को पेड़ से उतरवाकर मौके पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। मृतक का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

पिकअप और जीप में हुई टक्कर

चिचोली। मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन में शामिल होने जा रहे किसान से भरी जीप एवं पिकअप की आपस में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप वाहन पलट गया। वही किसान को लेकर जा रही थी जीप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चिचोली से एक किलोमीटर की दूरी पर खापा गांव के निकट पिकअप एवं जीप की आमने सामने की सीधी टक्कर हो गई। गवाझड़प गांव के किसान जीप में सवार होकर मुख्यमंत्री के किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने बैतूल जा रहे थे। वही पिकअप जोगली की ओर से चिचोली जा रही थी। दुर्घटना में पिकअप वाहन के चालक को चोटें आई हैं। घटना स्थल पर नरेश सिंह राजपूत और पुलिस टीम ने पहुंचकर किसानों के चर्चा की। किसानों को दूसरे वाहन से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बैतूल भेजा गया।

