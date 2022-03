रक्तदान से बड़ा और काई पुण्य का काम नहीं

पत्रिका के स्थापना दिवस के अवसर पर चिचोली के राठौर समाज और पत्रिका द्वारा संयुक्त रुप से रक्तदान शिविर का आयोजन बुधवार शनिचरा स्थित राठौर मंगल भवन चिचोली में हुआ। इस मौके पर ५५ लोगों ने रक्तदान किया।

बैतूल/चिचोली। पत्रिका के स्थापना दिवस के अवसर पर चिचोली के राठौर समाज और पत्रिका द्वारा संयुक्त रुप से रक्तदान शिविर का आयोजन बुधवार शनिचरा स्थित राठौर मंगल भवन चिचोली में हुआ। इस मौके पर ५५ लोगों ने रक्तदान किया। जिसमें ९ महिलाएं और अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। पांच दंपती ने भी रक्तदान किया।

कार्यक्रम में चिचोली के मोहन राठौर ने ५० वी बार रक्तदान किया। उन्होंने बताया रक्तदान से बहुत खुशी मिलती है। अपना रक्त किसी का जीवन बचाने के काम आता है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। रक्तदान करने के लिए चिचोली के ही भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश पेठे भी पहुंचे। उन्होंने चौथी बार रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि राठौर समाज द्वारा यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया है जो कि सराहनीय प्रयास है। अन्य समाज के लोगों ने भी शिविर में रक्तदान किया है। शिविर में भूपेन्द्र कहार ने ५४ वी बार रक्तदान किया। समाज के जिलाध्यक्ष अनिल राठौर ने बताया कि मानव सेवा के लिए यह सबसे बड़ी सेवा है। रक्तदान एक पुण्य का कार्य है। समाज में पिछले कुछ वर्षों से रक्तदान की शुरुआत की है। पहले जिला मुख्यालय पर इसका आयोजन किया जाता है। इस बार चिचोली इकाई के माध्यम से यह सराहनीय कार्य किया है। जिले के अन्य इकाइयों में भी रक्तदान कराने का प्रयास किया जाएगा। अलकेश राठौर ने बताया समाज के लोगों ने रक्तदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। अन्य समाज के लोग भी रक्तदान के लिए पहुंचे। शिविर में ५५ यूनिट रक्तदान हुआ। जिसमें नौ महिलाओं ने भी रक्तदान किया। निशुल्क मुख एवं दंत परीक्षण किया गया। आशीष राठौर, नेकराम राठौर, अशोक राठौर, भाजपा जिला अध्यक्ष बबला शुक्ला, नगर अध्यक्ष संतोष मालवीय, राजेंद्र जयसवाल, अनिल सिंह कुशवाह, गया प्रसाद राठौर , दिलीप राठौर, मीना राठौर,आशा राठौर के आतिथ्य में कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

पति-पत्नी ने एक साथ किया रक्तदान

इस मौके पर पति-पत्नी ने एक साथ रक्तदान किया। जिसमें आशुतोष कंचन राठौर, संदीप गौरी राठौर, नितिन शीतल राठौर, फौजी हारीश पूनम राठौर,धन्ना गीता राठौर शामिल रहे। रक्तदान करने वाले दंपती ने बताया यह एक पुण्य का कार्य है। रक्त देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान के लिए सभी को आगे आना चाहिए। राधा राठौर , रोशनी राठौर संगीता राठौर नीलु राठौर ने भी रक्तदान किया ।

