आधी रात को श्मशान में कर रहे थे जादू-टोना, पुलिस ने पांच लोगों पर की कार्रवाई

आमला। नगर के मोक्षधाम में आधी रात को पांच लोगों द्वारा मोक्षधाम पर पूजा पाठ कर जादू टोने करने की आशंका के चलते पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि बीते कई दिनों से नगर के मोक्ष धाम में अज्ञात लोगों द्वारा जादू टोना किया जा रहा है। आधी रात को पांच लोग गोला बनाकर पूजा कर जादू टोना किया जाता रहा है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के अधिकारियों ने रात्रि गस्त के दौरान मोक्षधाम में पांच लोगों को जादू टोना करने के शक में पकड़ा और रात्रि में ही पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने पांचों लोगों पर शांति भंग करने का केस दर्ज कर विवेचना में लिया। थाना प्रभारी संतोष पन्द्रे ने बताया कि मोक्ष धाम में पांच लोगों द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने पर पांचों आरोपियों पर धारा 151 की कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया है।

महिला की ट्रेन से कटकर मौत

बैतूल। शहर के भग्गूढाना स्थित विनोबा वार्ड में रहने वाली एक ५५ वर्षीय महिला ने रेलवे ट्रेक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर आरपीएफ मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया।

युवक बाइक सहित नदी में गिरा

बैतूल। आमला थाना क्षेत्र में सोमवार रात को एक युवक बाइक सहित नदी में गिर गया। इससे पानी में डूबने और सिर में चोट आने से उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि कन्हडगांव निवासी ३० वर्षीय चमन पिता ध्रुव अपनी मोटर साइकिल से कहीं जा रहा था।इस दौरान सिमरिया खुर्द बोरघाट दैय्यत बाबा पुलिया पर तेज रफ्तार मोटर साइकिल कंट्रोल नहीं हुई और टर्निंग में अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। इससे चमन के सिर पर चोट आने और पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

They were doing magic in the crematorium at midnight