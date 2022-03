यह बनी हत्या की वजह

पुश्तैनी मकान के विवाद में की थी पिंकू की हत्या

पुलिस ने केस दर्ज कर तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार।



बैतूल। पुलिस ने भग्गूढाना निवासी पिंकू सावनेरे की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुश्तैनी मकान में विवाद में परिवार के लोगों ने ही घटना को अंजाम दिया था।

गंज थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि पुश्तैनी मकान को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। इसी को लेकर हत्या की गई है। दोनों पक्षों का एक दिन पहले भी विवाद हुआ था। जिसमें मृतक की मां शांति सावनेरे और दूसरे पक्ष के राजू सावनेरे भी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने काउंटर केस दर्ज किया था। इसके बाद दोबारा शनिवार को विवाद हुआ। पिंकू और उसका दोस्त नसरु कुमरे फिल्टर प्लांट में राजू सावनेरे के घर गए थे। यहां पर प्रकाश सावनेरे, दीपू उर्फ रोहित और राजू सावनेरे ने पिंकू उर्फ राजेन्द्र के साथ मारपीट की। पिंकू के दोस्त नसरु कुमरे को भी पीटा। पिंकू की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मारपीट के तीन आरोपी प्रकाश, दीपू और राजू को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है पिंकू के पिता वन विभाग में कार्यरत थे। उनकी मौत होने पर पिंकू की मां शांति सावनेरे को उत्कृष्ट स्कूल में प्यून के पद पर अनुकंपा मिली थी।

