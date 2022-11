ये हैं अनूठे उपसरपंच ....पढ़े क्यो

बेटी के जन्म पर २१ सौ और विवाह पर ५ हजार देते हैं उपसरपंच

बाजपुर के उपसरपंच चुनावी घोषणा पर कर रहे अमल।

गरीब परिवार को अंत्येष्टि के लिए देते हैं राशि।

विवाह पर गांव की बेटी को उपसरपंच ने चेक दिया।

