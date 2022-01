पुलिस की कॉमिक बुक में यह है खास

अभी तक आपने कॉर्टून कैरेक्टर के माध्यम से कहानी और किस्से सुने होंगे। लेकिन पुलिस ने कॉर्टून कैरेक्टर के माध्यम से घरेलू हिंसा को समझाने का प्रयास किया है। इसको लेकर एक कॉमिक बुक तैयार की है। कॉमिक बुक में घरेलू हिंसा के अलावा पुलिस से संबंधित जानकारी को शामिल किया है।

बैतूल। अभी तक आपने कॉर्टून कैरेक्टर के माध्यम से कहानी और किस्से सुने होंगे। लेकिन पुलिस ने कॉर्टून कैरेक्टर के माध्यम से घरेलू हिंसा को समझाने का प्रयास किया है। इसको लेकर एक कॉमिक बुक तैयार की है। कॉमिक बुक में घरेलू हिंसा के अलावा पुलिस से संबंधित जानकारी को शामिल किया है। जिसका आइजी ने एसपी कार्यालय में बुधवार को लोकार्पण किया है।

घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने और घरेलू हिंसा के नियम व हिंसा के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को सरल भाषा में कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से समझाने के लिए एसपी सिमाला प्रसाद,एएससपी नीरज सोनी और डीएसपी पल्लवी गौर के मार्गदर्शन में कॉमिक बुक तैयार की गई है। जिसका शीर्षक "घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं सहे नहीं, आवाज उठाए" दिया गया है। कॉमिक बुक का विमोचन आइजी होशंगाबाद दीपिका सूरी ने बुधवार को किया। एसपी ने बताया कि कॉमिक बुक में विधिक सेवा, महिलाओं को भरण पोषण, परामर्श केंद्र, ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के बारे में सरल शब्दों में जानकारी दी गई है। आइजी ने बैतूल पुलिस के प्रयास की प्रशंसा की है। आइजी सूरी ने पुस्तक के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसाए करने के निर्देश दिए हैं। जिससे घरेलू ङ्क्षहसा से प्रताडि़त महिलाओं को न्याय मिल सके। पुलिस द्वारा अपराध रोकने इस तरह से कई नवाचार किए हैं। जिसमें ब्लू गैंग,संगवारी, आसपास अभियान आदि शामिल है। ब्लू गैंग के माध्यम से अवैध शराब बिक्री रोकने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इस गैंग में ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया है। जमीनी विवाद के निराकरण को लेकर थानों में पेटी लगाई है। इसके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा कोरोना को लेकर भी जागरुक किया जा रहा है।

