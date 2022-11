कबड्डी में सब पर भारी ये खिलाड़ी

स्टेडियम में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में जिला कबड्डी संघ की टीम विजेता रही।



बैतूल। स्टेडियम में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में जिला कबड्डी संघ की टीम विजेता रही। कबड्डी प्रतियोगिता में दो बार टाइ मैच होने के चलते महिला वर्ग का मैच काफी रोमांचक रहा। वहीं पुरुष वर्ग में भी चार बार टाइ मैच होने पर खिलाडिय़ों को अपनी टीम को जिताने दुगनी मेहनत करनी पड़ी।

प्रतियोगिता के समापन अवसर पर अतिथियों ने खिलाडिय़ों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। जिला संयोजक रवि लोट ने बताया कबड्डी प्रतियोगिता में जिला कबड्डी संघ महिला वर्ग को प्रथम पुरुस्कार पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने दिया। इसी तरह पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार जिला कबड्डी संघ को सांसद डीडी उईके की ओर से दिया गया। खिलाडिय़ों के लिए प्रथम पुरुस्कार की घोषणा की। द्वितीय पुरस्कार चिचोली एकेडमी पुरुष वर्ग को आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे और महिला वर्ग में द्वितीय पुरस्कार चिचोली एकेडमी को जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार ने पुरस्कार प्रदान किए। तृतीय पुरस्कार कन्या महाविद्यालय, पुरुष वर्ग में तृतीय पुरस्कार पीकेसी पाढर को दिया।

इन्हें भी मिला इनाम

इसके साथ-साथ पूरी प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार पुरुष वर्ग में बेस्ट कैचर मनीष मस्कोले बैतूल, बेस्ट डिफेंडर रवि इवने चिचोली, बेस्ट रेडर नानक इवने(डिस्को)चिचोली के उत्कृष्ट खेल से प्रभावित होकर नानक को पूर्व सांसद हेमन्त खण्डेलवाल ने 5 हजार की अतिरिक्त पुरुस्कार राशि प्रदान की। महिला वर्ग में बेस्ट कैचर नेहा उईके चिचोली, बेस्ट डिफेंडर शिवानी उईके बैतूल, बेस्ट रेडर सितारा कुमरे बैतूल के खिलाडय़िों को ट्राफी से पुरस्कार किया गया। इसके अलावा मैच रेफरी नितेश राजपूत, रवि इवने, राधेलाल बनखेड़े, राम नारायण शुक्ला सहित 13 निर्णायकों को भी सम्मानित किया गया।

कबड्डी में जीती जेएच कॉलेज की टीम

बैतूल। कॉलेज छात्रों की जिला स्तरीय कबड्डी स्पर्धा बुधवार आठनेर कॉलेज में हुई। जेएच कॉलेज खेल अधिकारी नीलिमा पीटर ने बताया नौ कॉलेज की टीमों ने भाग लिया। स्पर्धा में भीमपुर और घोड़ाडोंगरी की टीम भी शामिल हुई। स्पर्धा में जेएच कॉलेज की टीम विजेता रही। दूसरा स्थाना घोड़ाडोंगरी की टीम ने हासिल किया। बेेस्ट प्लेयर का खिताब मुकेश धुर्वे जेएच कॉलेज को मिला। जेएच कॉलेज प्राचार्य डॉ राकेश तिवारी ने बताया चयनित खिलाडिय़ों की टीम संभाग स्तर पर स्पर्धा में भाग लेगी। यह स्पर्धा सिवनी में २१ और २२ नवंबर को होगी।

This player is the biggest in Kabaddi,This player is the biggest in Kabaddi