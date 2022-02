व्यापारी संघों ने कहा नो-एंट्री के समय में हो संशोधन

जिला प्रशासन ने 28 जनवरी से बैतूल शहर में सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश शहर के विभिन्न 7 मार्गों पर प्रतिबंधित कर दिया है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि इस आदेश जारी करने से पूर्व व्यापारी संघों के प्रतिनिधियों से प्रशासन की कोई चर्चा नहीं हुई थी।

बैतूल। जिला प्रशासन ने 28 जनवरी से बैतूल शहर में सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश शहर के विभिन्न 7 मार्गों पर प्रतिबंधित कर दिया है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि इस आदेश जारी करने से पूर्व व्यापारी संघों के प्रतिनिधियों से प्रशासन की कोई चर्चा नहीं हुई थी। आदेश लागू होने के बाद कैट के जिलाध्यक्ष मनोज भार्गव, बैतूल जनरल एवं किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष बंटी मोटवानी, सचिव प्रवीण गुगनानी, पूर्व अध्यक्ष चंदूमल थारवानी, उपाध्यक्ष यूसुफ पटेल, कोषाध्यक्ष प्रवीण भाई दोषी सहित अन्य व्यापारी प्रतिनिधियों ने बैतूल विधायक निलय डागा, पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल एवं जिलाधीश से मुलाकात कर लोडिंग-अनलोडिंग के संदर्भ में आने वाली परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराया। व्यापारियों ने बताया गाड़ी लोड करने वाले हमाल ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जो 7 बजे तक आखरी बस से वापस चले जाते हैं रात्रि 9 के बाद गाड़ी लोडिंग-अनलोडिंग असंभव कार्य है। साथ ही बैतूल गंज कि जब बसावट की गई थी तब इसे व्यापारिक क्षेत्र इसे बनाया गया था। जिसके लिए चौड़ी सडक़ों का निर्माण गंज में किया गया था। वर्तमान में दिन भर में एक समय में 2-4 ट्रक ही मौजूद रहते हैं ऐसे में गाडिय़ों के आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। मनोज भार्गव ने बताया कि सुबह 8 से 10:30 तक पढऩे वाले बच्चों विभिन्न कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों का सडक़ पर आवागमन ज्यादा होता है इसके पश्चात शाम 5 बजे तक बाजारों में कोई ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होती है। 5 बजे के बाद पुन: लोगों की हलचल बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में 11 से 5 बजे तक नो एंट्री में छूट दी जाना चाहिए। जिला कलेक्टर ने व्यापारियों से चर्चा कर दो-चार दिन में निर्णय करने का आश्वासन दिया। बैतूल विधायक निलय डागा एवं पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने व्यापारियों की समस्याओं से सहमति जताई एवं प्रशासन से चर्चा कर व्यापारियों द्वारा मांगी गई समय की राहत को दिलवाने का आश्वासन दिया।

