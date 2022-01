शहर के इन सात मार्गों पर आज रात 9 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत नगरीय क्षेत्र बैतूल में सार्वजनिक सुरक्षा व जनसुविधा के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने दृष्टि से बैतूल शहर के सात मार्गों पर सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं।

बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत नगरीय क्षेत्र बैतूल में सार्वजनिक सुरक्षा व जनसुविधा के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने दृष्टि से बैतूल शहर के सात मार्गों पर सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। यह प्रतिबंध फिलहाल 28 जनवरी से 24 फरवरी की कालावधि के लिए लगाए गए हैं। बताया गया कि जो मार्ग बंद रहेंगे, उनमें गेंदा चौक से कारगिल चौक तरफ का मार्ग, कॉलेज चौक से कंट्रोल रूम चौक वाला मार्ग, कॉलेज चौक से बाबू चौक वाला मार्ग, दिलबहार चौक से तांगा स्टैंड वाला मार्ग, कांतिशिवा चौक से तांगा स्टैंड वाला मार्ग, कोतवाली चौराहा से लल्ली चौक वाला मार्ग, दिलबहार चौक से मैकेनिक चौक वाला मार्ग शामिल है। यह आदेश अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाइयों, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न, दूध एवं पशुओं का चारा परिवहन करने वाले तथा लोक परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर प्रभावशील नहीं होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरूद्ध युक्तियुक्त एवं सुसंगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

प्रभारी मंत्री आज करेंगे भूमिपूजन एवं लोकार्पण

बैतूल। जिले के प्रभारी एवं स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदरसिंह परमार 25 जनवरी की रात्रि बैतूल पहुंचेंगे। परमार 26 जनवरी को सुबह 9 बजे गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे एवं मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के पश्चात् प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत कॉलेज चौक से मस्जिद चौक मार्ग, एमएलबी स्कूल में 06 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, कन्या शाला में 7 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण एवं कोठी बाजार मोक्षधाम में गैस आधारित शवदाह गृह के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। प्रभारी मंत्री अस्पताल परिसर में पीआईसीयू, आईसीयू का लोकार्पण, शासकीय उत्कृष्ट बैतूल में बालिका छात्रावास का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 32 आगंनबाडी भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक का समय आरक्षित रहेगा। इसके पश्चात आमला के लिए प्रस्थान करेंगे। सायं 4 बजे आमला रेलवे हास्पिटल से स्टेशन तक सडक़ निर्माण एवं आमला में मटन मार्केट से तहसील कार्यालय तक बीटी सड़क रिनिवल कार्य के लिए भूमि पूजन करेंगे। सायं 5:30 बजे आमला से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

Traffic of heavy vehicles banned on seven routes till 9 pm tonight