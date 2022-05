अस्थायी सुखतवा पुल से 33 दिन बाद शुरु हुआ यातायात,अब नहीं होगी परेशानी

एनएचएआई ने 156 पाइप से बनाया अस्थाई पुल।

अभी ४० टन वाले वाहनों को ही अनुमति।







बैतूल। आखिरकार सुखतवा पुल हादसे के 33 दिन बाद बुधवार शाम को यहां बने अस्थायी पुल से यातायात शुरु हो गया। एनएचएआई ने इटारसी- बैतूल नेशनल हाइवे पर सुखतवा के माचना नदी में 156 पाइपों का वैकल्पिक पुल बना लिया है। इसमें केवल 40 टन वजनी वाले वाहन ही निकल सकेंगे। इससे बाद पुल की मजबूती और भार क्षमता जांचने के बाद ही 70 टन तक के वाहन निकाले जा सकेंगे। इस पुल के निर्माण से भारी माल वाहक वाहनों को ८६ किमी का अतिरिक्त फेरा नहीं लगाना पड़ेगा। जितेन्द्र सिंह एंड कंपनी ने पुल का निर्माण किया है।

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरके गुप्ता ने बताया कि इस वैकल्पिक पुल को बुधवार की शाम से एनएचएआई लोडिंग व्यावसायिक वाहन निकालना शुरु कर दिया है। पुल पर 28 दिनों की टेस्टिंग होगी। इस दौरान केवल 40 टन वजन के वाहनों के निकलने की अनुमति होगी। वाहनों की जांच की जाएगी। पुल की मजबूती और भार क्षमता जांचने के बाद 70 टन तक के वाहन निकाले जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पुल से आवागमन शुरु होने से लोडिंग वाहन ड्राइवरों को ८६ किमी अतिरिक्त चलने से छुटकारा मिलेगा। इससे समय और डीजल दोनों की बचत होगी। पुल टूटने की वजह से वाहन हरदा,सिवनी और होशंगबाद होते हुए भोपाल पहुंच रहे थे। फोरलेन का निर्माण करा रही कंपनी ने 156 पाइप डालकर वैकल्पिक पुल तैयार किया है। एप्रोच रोड भी बन चुका है। रास्ता और पुलिया बनकर तैयार है। रेलिंग और सूचना बोर्ड भी लगाया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर व्यवस्था देख रहे हैं। पहले यहां पर अस्थायी मार्ग बनाया गया था। इसी से वाहनों की आवाजाही हो रही थी। इस मार्ग से भारी वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध था। अब वाहन चालक दोनों ही पुल से आना-जाना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सुखतवा पुल १० अप्रेल को भारी ट्राले की वजह से टूट गया था।

