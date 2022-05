पढ़ें, राशन परिवहन में देरी से परिवहनकर्ताओं पर पांच रुपए प्रति क्विंटल, प्रतिदिन के हिसाब से लगी पेनाल्टी

विभिन्न राशन योजनाओं में आपूर्ति किए जाने वाले राशन के परिवहन में विलंब करने पर जिले के दो परिवहनकर्ताओं पर 28 हजार 520 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

बैतूल। विभिन्न राशन योजनाओं में आपूर्ति किए जाने वाले राशन के परिवहन में विलंब करने पर जिले के दो परिवहनकर्ताओं पर 28 हजार 520 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस द्वारा सोमवार को आयोजित राशन परिवहन की समीक्षा के दौरान एनएफएसए, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, गेहूं आधारित न्यूट्रिशन योजना एवं कल्याणकारी योजना के तहत चिचोली, भीमपुर, शाहपुर, घोड़ाडोंगरी एवं भैंसदेही की उचित मूल्य की दुकानों पर 28 अप्रेल की स्थिति में स्कंध का उठाव पूर्ण नहीं किया गया। फलस्वरूप संबंधित परिवहनकर्ता पर 5 रुपए प्रति क्विंटल प्रतिदिन की दर से 28 हजार 520 रुपए की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है।

शादी में आए युवक की छत से नीचे गिराने पर मौत

बैतूल। घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के ग्राम धाडग़ांव में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। शादी में आए एक युवक की निर्माणाधीन मकान की छत से गिरने के कारण मौत हो गई। बताया गया कि युवक छह पर सोया हुआ था। रात करीब ढाई बजे वह छत से अचानक गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी के एएसआई संत कुमार परतेती ने बताया कि सूखाढाना निवासी ३३ वर्षीय बलदीश परते धाडग़ांव में शादी में आया था। बीती रात निर्माणाधीन मकान की छत से गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन उसे घोड़ाडोंगरी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर घोड़ाडोंगरी पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

गोलीकांड का चौथा आरोपी भी गिरफ्तार

बैतूल। सेलगांव में १२ दिन पहले हुए गोलीकांड में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पहले ही मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चौथे आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। बैतूलबाजार पुलिस ने बताया कि भयावाड़ी निवासी मानसिंह को धारा ३०७ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि १९ अप्रेल को बैतूलबाजार थाना क्षेत्र के सेलगांव में अशोक कवड़े नाम युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज चौथे आरोपी मानसिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

